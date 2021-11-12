Без самоизоляции и дополнительного тестирования в Латвию могут попасть украинцы, вакцинированные четырьмя одобренными ЕС вакцинами.

Латвия оставила те же условия путешествий для украинцев, несмотря на решение ЕС исключить Украину из "зеленого списка".

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Латвия остается открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Продолжают действовать те же условия въезда, что и раньше", – написал Кулеба.

Условия въезда в Латвию для украинцев

Въезд в Латвийскую Республику без уважительной причины, в том числе с целью туризма, разрешен гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты о полной вакцинации стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании или COVID-сертификаты о полной вакцинации в мобильном приложении "Дія" (можно как в электронном, так и бумажном виде) с QR-кодом. С момента последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

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На данный момент Латвия признает такие вакцин: Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria и Janssen.

Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv не раньше, чем за два дня до приезда.

Как сообщал УНИАН, ранее Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны.

Автор: Марина Григоренко