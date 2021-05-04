Теперь в Украине нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.

С 5 мая "Укрзализныця" возобновляет движение поездов в Житомирской области.

Читайте такжеКабмин запретил въезд в Украину иностранцам из ИндииОб этом сообщается на сайте УЗ.

С 00:01 Житомирская зона выходит из "красной" зоны эпидемической опасности.

"Укрзализныця" открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи и Олевск и на такие рейсы: №13/14 Киев - Солотвино; №29/30 Киев - Ужгород; №43/44 Ивано-Франковск - Киев; №45/46 Ужгород - Лисичанск; №58/57 Ковель - Одесса; №88/87 Ковель - Новоалексеевка; №98/97 Ковель - Киев; №134/133 Николаев - Рахов; №142/141 Львов - Бахмут; №188/187 Ковель - Николаев; №743/744 Киев - Львов.

."Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении", - говорится в сообщении.

Карантин и коронавирус в Украине: детали и статистика

В настоящее время в "красной" зоне епіднебезпеки находятся 7 областей Украины: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Сегодня, 4 мая, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение об отмене с 5 мая "красного" уровня эпидопасности в Житомирской области. Регион переходит в "оранжевую" карантинную зону.

3 мая в Украине было выявлено 2 тыс. 472 новых случаев COVID-19, от осложнений болезни умерли 166 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели более 2 млн человек, умерли – 44 тыс. 916.

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Автор: Людмила Жерновская