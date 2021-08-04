Первая леди Елена Зеленская анонсировала, что вскоре украинский язык зазвучит и в музеях Соединенных Штатов Америки.

Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает, что уже 17 стран имеют украиноязычные аудиогиды в музеях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время всеукраинского форума "Украина 30. Имидж Украины".

Зеленская выразила уверенность, что "каждый из нас является лицом Украины в мире". "Каждый из нас распространяет украинское с помощью собственных каналов влияния. И вклад каждого весомый", - сказала она.

Говоря об украиноязычных аудиогидах, она отметила, что уже сейчас, "нажав одну кнопку и выбрав желто-голубой флажок", украинский язык можно услышать в 25 музеях мира, в 16 странах.

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"Сегодня украинский уже звучит в самых посещаемых музеях мира", - подчеркнула первая леди и анонсировала, что "вскоре украинский язык зазвучит и в Соединенных Штатах Америки".

При этом она сообщила о запуске еще одного, 26-го, аудиогида - во дворце Сансуси в городе Потсдам (Германия).

Зеленская отметила, что таким образом уже 17 стран имеют украиноязычные аудиогиды. "26 музеев и музейных маршрутов, исторических маршрутов имеют украинский язык в своих языковых перечнях", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2021 года в Венском доме искусств запустили русскоязычный аудиогид. Также экскурсию на украинском языке можно послушать в венском дворце-музее Бельведер.

Автор: Таня Поляковская