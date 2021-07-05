В Венском доме искусств в Австрии (Музей Гундертвассера) состоялся запуск русскоязычного аудиогида.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, это уже третий аудиогид в Вене и 22-й в общем, запущенный по инициативе первой леди.
Первый аудиогид в рамках проекта культурной дипломатии появился в июне 2020 года в венской галерее Альбертина, второй - в сентябре того же года в венском Музее истории искусств.
«Запуск всех трех украиноязычных аудиогидов стал возможным благодаря усилиям посла Украины в Австрии Александра Щербы и украинских дипломатов. Благодаря их преданности проекту культурной дипломатии украинский язык зазвучал в первом «зеленом» музеи Вены - Музеи Хундертвассера», - отметила супруга президента Украины.
Читайте такжеВ одном из самых известных замков Дании заработал украиноязычный аудиогид
Реализация проекта по запуску аудиогида стала возможной благодаря совместным усилиям посольства Украины в Австрии и Музея Гундертвассера.
Что такое Музей Гундертвассера
Музей Хундертвассера, известный как Венский дом искусств, является культурным символом австрийской столицы. Его спроектировал один из самых известных австрийских архитекторов ХХ века - Фриденсрайх Хундертвассер. Здесь представлена единственная в мире постоянная ретроспектива работ художника, а также происходят важные международные выставки.
Здание, построенное в 1892 году, Гундертвасссер впоследствии перепроектировал. Сейчас это дом, поверхности в котором отделаны цветной керамикой и мозаикой, окна имеют нестандартную форму и расположены в порядке неравных шахматных клеток. Внутри дома - неровный пол, искривленные линии, а в оформлении комнат есть растения. В фойе - фонтан, который спроектировал Ганс Мур.
Вас также могут заинтересовать новости
- Еще один австрийский музей "заговорил" на украинском языке (видео)
- В музее Лондонского Тауэра появится украиноязычный аудиогид (фото)
- Еще три музея Турции "заговорили" на украинском языке
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.