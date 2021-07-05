Это уже третий украиноязычный аудиогид в Вене.

В Венском доме искусств в Австрии (Музей Гундертвассера) состоялся запуск русскоязычного аудиогида.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, это уже третий аудиогид в Вене и 22-й в общем, запущенный по инициативе первой леди.

Первый аудиогид в рамках проекта культурной дипломатии появился в июне 2020 года в венской галерее Альбертина, второй - в сентябре того же года в венском Музее истории искусств.

«Запуск всех трех украиноязычных аудиогидов стал возможным благодаря усилиям посла Украины в Австрии Александра Щербы и украинских дипломатов. Благодаря их преданности проекту культурной дипломатии украинский язык зазвучал в первом «зеленом» музеи Вены - Музеи Хундертвассера», - отметила супруга президента Украины.

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Реализация проекта по запуску аудиогида стала возможной благодаря совместным усилиям посольства Украины в Австрии и Музея Гундертвассера.

Что такое Музей Гундертвассера

Музей Хундертвассера, известный как Венский дом искусств, является культурным символом австрийской столицы. Его спроектировал один из самых известных австрийских архитекторов ХХ века - Фриденсрайх Хундертвассер. Здесь представлена единственная в мире постоянная ретроспектива работ художника, а также происходят важные международные выставки.

Здание, построенное в 1892 году, Гундертвасссер впоследствии перепроектировал. Сейчас это дом, поверхности в котором отделаны цветной керамикой и мозаикой, окна имеют нестандартную форму и расположены в порядке неравных шахматных клеток. Внутри дома - неровный пол, искривленные линии, а в оформлении комнат есть растения. В фойе - фонтан, который спроектировал Ганс Мур.

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Автор: УНИАН