В одном из самых популярных музеев Вены появился украиноязычный аудиогид

Бельведер в прошлом году посетили более 1,5 млн туристов.

Украиноязычный аудиогид заработал в венском дворце-музее Бельведер с начала ноября. Проект, который Украинский институт начал вместе с посольством Украины в Австрии весной этого года, теперь доступен для посетителей венского дворца.

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«Через проекты такого формата очерчивается украинская субъектность в мировом, и в частности, в европейском контексте, ведь, например, Бельведер в прошлом году посетили свыше 1,5 млн туристов. И я уверен, что с увеличением сообщений между Веной и Киевом, количество украинских туристов тоже будет увеличиваться», – прокомментировал проект генеральный директор Украинского института Владимир Шейко.

Проект «Украиноязычные аудиогиды в ведущих музеях мира» является частью инициативы Украинского институтапо внедрению украиноязычных аудиогидов в ведущих музеях мира. Инициатива реализуется совместно с дипломатическими учреждениями Украины за границей.

Дворцовый комплекс Бельведер – один из ведущих музеев мира с богатой художественной коллекцией, которая представляет произведения от Средневековья до современности. В частности, Бельведер владеет крупнейшей в мире коллекцией картин Густава Климта. Там также представлены образцы венского бидермаера, австрийского барокко, французского импрессионизма.