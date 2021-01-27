ПЦР-тест нужно сделать за 72 часа до пересечения болгарской границы.

Гражданам Украины разрешили въезд в Болгарию до 30 апреля при наличии справки об отрицательном результате теста на COVID-19.

Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии в социальной сети Facebook.

"26 января обнародовано решение Министерства здравоохранения Республики Болгария о временном запрете въезда на территорию страны № РД-01-51, согласно которому с 29 января по 30 апреля 2021 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое должно быть сделано за 72 часа до пересечения границы", - говорится в сообщении.

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В частности, в справке должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

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Автор: Виталий Саенко