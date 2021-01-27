Гражданам Украины разрешили въезд в Болгарию до 30 апреля при наличии справки об отрицательном результате теста на COVID-19.
Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии в социальной сети Facebook.
"26 января обнародовано решение Министерства здравоохранения Республики Болгария о временном запрете въезда на территорию страны № РД-01-51, согласно которому с 29 января по 30 апреля 2021 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, показывающей отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое должно быть сделано за 72 часа до пересечения границы", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда могут полностью возобновиться международные авиаперевозки
В частности, в справке должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Новая Зеландия может не открыть границы до конца года, а британцам советуют не планировать летний отдых
- В Грузии объявили условия въезда для украинцев с 1 февраля
- Авиакомпания Lufthansa не будет пускать на борт пассажиров в обычных масках
- В США начали действовать ужесточенные карантинные требования для въезда иностранцев
- Отдых в высокий сезон: сколько стоит одежда, снаряжение и жилье для отдыха в Карпатах
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.