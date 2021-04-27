Также Турция поделится с Украиной опытом по улучшению уровня предоставления туристических услуг и повышению туристической безопасности.

Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли, который среди прочего предусматривает возможность послабления правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран, а с дальнейшим течением вакцинации - возможность рассмотрения внедрение паспортов вакцинированных.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram-канале.

"Украина и Турция усиливают сотрудничество. Международные договоренности стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах. К тому же, пандемия постоянно вносит собственные коррективы в стратегический курс наших государств. После обсуждения возможных направлений подписали меморандум о сотрудничестве", - отметил он.

По словам Ткаченко, меморандум предусматривает усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов.

"В 2020 году Турцию посетили около 1 млн украинских туристов. Поэтому речь идет об их комфортном пребывании на территории страны", - пояснил министр.

Также планируется перенять турецкий опыт по улучшению стандартов качества, в том числе в сфере сертификации отелей и повышения сервиса.

Кроме того, будет поощряться разработка планов сотрудничества между туристическими агентствами государств; расширение присутствия украинских телеканалов в турецких отелях; создание и продвижение аудиогидов на украинском и турецком языках на туристических объектах, что будет способствовать углублению культурных отношений; после стабилизации ситуации с пандемией для безопасного увеличения туристических потоков – рассмотрение создания новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией.

Развитие туризма в Украине

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Автор: Леся Лещенко