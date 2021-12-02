Документ создает возможность регулярного прямого авиасообщения между странами.

Украина и Исландия подписали договор об авиационном сообщении, который откроет новые возможности для путешествий украинцев.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттир в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

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Министры иностранных дел подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Исландии о воздушном сообщении.

В частности, соглашение создает возможность регулярного прямого авиасообщения между двумя странами.

Так, документ определяет порядок регулирования международных полетов между Украиной и Исландией и порядок назначения авиапредприятий, устанавливает условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов, предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа.

Также соглашение содержит положения по авиационной безопасности, устанавливает механизм инспектирования авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

Въезд иностранцев в Украину:

Кабинет Министров запретил с 3 декабря 2021 года въезд в Украину иностранцам из ряда африканских стран. Запрет связан с распространением штамма "Омикрон".

Автор: Виталий Саенко