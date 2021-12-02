Новый вариант коронавируса впервые обнаружили в Южной Африке.

Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд в Украину иностранцам из ряда африканских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства.

Так, предусмотрено запретить пересечение границы с 00:00 3 декабря иностранцам и лицам без гражданства, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик и Республике Малави более 7 дней в течение последних 14-ти.

В то же время, обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Автор: Леся Лещенко