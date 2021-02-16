В Израиле с 21 февраля 2021 года только обладателям так называемых «зеленых паспортов» будет разрешено посещение тренажерных залов, бассейнов, фитнес-клубов, гостиниц (без ресторанов), культурных объектов и мероприятий.
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Как отмечает пресс-служба Министерства туризма Израиля, в ближайшее воскресенье в стране начнется внедрение второго этапа послабленийкарантина, которое будет распространяться исключительно на вакцинированных и переболевших COVID-19 граждан Израиля, т.е. обладателей «зеленых паспортов».
Для отдыха на курортах Мертвого моря, которые снова получат статус «островов туризма», также потребуется «зеленый паспорт».
Кроме того, с 22 февраля для всех граждан откроются магазины, торговые центры, музеи и библиотеки. Они будут работать в соответствии с «фиолетовым стандартом», который предусматривает соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок и прием ограниченного количества посетителей.
«Израиль – первая в мире страна, которая вводит «зеленый стандарт», чтобы стимулировать население пройти вакцинацию. От ее темпов и результатов зависит то, как скоро мы сможем принимать туристов со всего мира, не боясь при этом за здоровье своих граждан и путешественников», - прокомментировал директор департамента Министерства туризма Израиля в СНГ Владимир Шкляр.
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