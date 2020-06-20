Черногория разрешила въезд украинцам, но назвала условия

Въехать в страну можно с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.

Черногория решила открыть границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев, но с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Skalaradio.

Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT).

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У жителей Украины будет возможность въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2, который был сделан в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более чем 48 часов.

Аналогичные условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

Черногория стала первой страной в Европе, которая сообщила о победе над коронавирусом. Перед этим в стране не фиксировали новых случаев заражения в течение трех недель. Всего на COVID-19 в Черногории заболели 355 человек.

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