Черногория официально подтвердила конец эпидемии COVID-19 в стране

Власти страны с 600-тысячным населением сообщила, что за время эпидемии было зафиксировано 324 инфицированных коронавирусом, 9 человек умерли.

Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране, поскольку в течение прошлых 28 дней новых случаев заболевания не обнаружили, а все, кто был госпитализирован – выздоровели.

И хотя власти Черногории еще в конце мая заявила, что стала первой страной в Европе, преодолевшей COVID-19, официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего появления, сообщает Радио Свобода.

Решением правительства в Черногории разрешена деятельность театров и кино, также свадьбы и другие собрания с участием не более 200 человек.

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Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 тысяч населения.

Власти соседней Сербии выразила возмущение, поскольку страна не попала в список 120-ти стран, чьим гражданам разрешен въезд в Черногорию без тестирования на COVID-19 и 14-дневного карантина.

В Черногории примерно со 600 тысячами жителей было зафиксировано 324 инфицированных коронавирусом, 9 человек умерли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.

Как сообщал ранее УНИАН, почти 3 миллиона людей во всем мире победили COVID-19.

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