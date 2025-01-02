Эти туристические направления должны быть в вашем списке путешествий на 2025 год.

Рождество прошло, а, следовательно, самое время подумать о зимнем отпуске. Эксперты предлагают обратить внимание на Францию: это "направление" является и интересным с туристической точки зрения, и достаточно "бюджетным" по финансовым соображениям, сообщает Express.

Булонь-сюр-Мер, Па-де-Кале

В 30 минутах от Кале находится оживленный прибрежный город Булонь-сюр-Мер, известный своими зубчатыми скалами и великолепным замком.

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Во время вашего визита есть чем заняться - попробовать некоторые местные морепродукты или посетить одну из "колоколен", коллекции объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, состоящий из серии впечатляющих высоких башен во Франции и Бельгии. Это идеальная остановка во время путешествия по Северной Франции.

Аррас, Па-де-Кале

Также эксперты рекомендуют Аррас для тех, кто хочет окунуться в историю региона - и, находясь всего в часе и десяти минутах от Кале, вы точно сможете подъехать туда после высадки с парома.

Город имеет 1000-летнюю историю. Кроме того, здесь расположен потрясающий Большой дворец в стиле фламандского барокко. Посетители также могут отправиться под землю к карьеру Карьер Веллингтон, который использовался британскими войсками во время Первой мировой войны.

Амьен, Сомма

В одном часе 45 минут езды от Кале находится Амьен, где расположены знаменитые Les Hortillonnages d'Amiens, потрясающие городские плавучие сады и водные пути, которые достигают древних времен. Посетители могут совершить 45-минутную прогулку на лодке по этим уникальным водам.

Посетители также могут подняться на вершину Амьенского собора Парижской Богоматери, откуда открывается захватывающий вид на город, или посетить Дом Жюля Верна.

Руан, Нормандия

Руан, известный как "Город ста шпилей", является еще одним идеальным местом для любителей истории. Потрясающий готический собор города, знаменитая живопись Клода Моне, доминирует над горизонтом.

Руан также известен тем, что здесь была осуждена и казнена Жанна д'Арк, а сейчас здесь расположен музей, посвященный католической святой.

Другие советы туристам

Издание Time Out назвало 14 лучших городов Европы для сити-брейка в 2025 году. Возглавил рейтинг второй по величине город Нидерландов Роттердам.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали три малоизвестных города Европы, которые ожидают приток туристов в 2025 году.

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