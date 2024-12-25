В таких переполненных туристами странах, как Франция, Греция и Испания, еще есть города. где гостям рады.

Пока одни города Европы, страдая от последствий чрезмерного туризма, пытаются ограничить потоки туристов, другие менее популярные направления привлекают все больше гостей, жаждущих более спокойного и бюджетного отдыха.

Тревел-эксперт Винисиус Коста в своем материале для Travel Off Path назвали три пока что малоизвестных города в популярных странах Европы, которые привлекают все больше туристов.

1. Сен-Мало, Франция. Расположенный на побережье Бретани, самого северо-западного региона Франции, этот портовый город уже давно является популярным морским курортом среди французов. Однако только недавно он начал приобретать международную известность.

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Сен-Мало славится своим Старым городом, реконструированным после того, как он был практически сравнен с землей во время Второй мировой войны, и богатой средневековой историей, а витражи его романско-готического собора могут с легкостью посоперничать с красотой собора Парижской Богоматери. Также в Сен-Мало есть длинный песчаный пляж Plage du Sillon.

А поскольку в 2024 году в Сен-Мало было отмечено падение уровня туризма на 18%, в отличие от других французских направлений, он готов встречать туристов с распростертыми объятиями.

2. Салоники, Греция. Второй по величине город страны – это древний портовый город, изобилующий руинами эллинской, римской, византийской и даже османской эпох. Его часто обходят стороной те, кто впервые посещает Грецию, обычно останавливаясь в Афинах на одну ночь, прежде чем отправиться прямиком на Кикладские острова, но его определенно не следует недооценивать, особенно учитывая тот факт, что отношение к туристам там гораздо более позитивное.

При этом в Салониках цены гораздо ниже, чем в страдающей от нашествия туристах греческой столице или на популярном острове Санторини.

Еще один плюс – новая система метро, которая не только значительно упрощает перемещение по мегаполису, но и позволяет туристам глубже погрузиться в богатое прошлое города.

3. Вальядолид, Испания. "Забудьте о Мадриде, Барселоне, Севилье и так далее: если вы направляетесь в переполненную туристами Испанию в 2025 году, вы можете попытать счастья в каком-нибудь более необычном месте, где, по крайней мере, за вами не будут охотиться с водяными пистолетами испанцы, боящиеся туристов. Думаете, мы преувеличиваем? Может быть, вы просто не в курсе того, что произошло в Барселоне прошлым летом...", – говорит Коста.

Небольшой и спокойный Вальядолид порадует туристов множеством средневековых сокровищ, величественными королевскими дворцами и свежей едой без пестицидов.

Людителям истории стоит обязательно заглянуть в Дом Сервантеса, где когда-то жил знаменитый автор "Дон Кихота". Кроме того, именно здесь свои последние годы провел Христофор Колумб, и большая часть его жизни задокументирована в местном музее в его честь.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты также назвали три страны Средиземноморья, стремительно набирающие популярность.

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