Новый год за границей: доступная экзотика и долгая дорога в Европу

Полномасштабная война существенно ограничила возможности украинцев путешествовать за границу на Новый год и Рождество. УНИАН узнавал, много ли наших сограждан решили в этом году выбраться на "праздничный" отдых в другие страны.

Традиционно период рождественских и новогодних праздников для украинцев считался временем активных путешествий. Пока у детей школьные каникулы, семьи пытались выбраться в зимний отпуск, также дополнительным выходными пользовались студенты и работающие украинцы.

Полномасштабная война же внесла в этот тренд коррективы – многие компании теперь не дают выходные на праздники, военные не могут оставить свои позиции, да и выбраться за границу для большинства жителей Украины сейчас довольно проблематично: кто-то не может позволить себе потратить двое-трое суток только на дорогу, кому-то теперь на это не хватает денег, для кого-то путешествия сейчас "невовремя", а кого-то просто не выпускают за границу.

УНИАН разбирался, насколько сейчас велик спрос на новогодний отдых среди украинцев и куда они могут поехать этой зимой.

Новогодние путешествия сейчас не в тренде

Как рассказали УНИАН представители одного из крупнейших украинских туристических операторов Join UP!, из-за военного положения в Украине традиционный период новогодних праздников уже не является пиковым сезоном для путешествий. Большинство украинцев стремятся проводить праздники дома в кругу семьи, особенно если есть возможность встретиться с близкими, которые вернулись с фронта.

"Однако спрос на путешествия заметно возрастает в предпраздничный период и после праздников. Например, в ноябре, во время школьных каникул, многие женщины с детьми путешествовали, пользуясь выгодными предложениями. Также значительную активность наблюдаем в середине января и феврале, когда семьи чаще планируют отдых с детьми", – отмечает туроператор.

Среди основных клиентов Join UP! сейчас – женщины, которые много работают и хотят восстановить силы и перезагрузиться. В частности, это мамы с детьми, часто в сопровождении бабушек, сестер или подруг.

При этом в компании отмечают, что выгоднее путешествовать именно в предпраздничный и межпраздничный периоды, когда туристы могут воспользоваться выгодными предложениями.

Например, Египет до 20-х чисел декабря предлагает цены на туры, которые значительно ниже, чем в новогодний период – а качество сервиса то же. Аналогично, в январе-феврале отдыхать в Египте дешевле, поскольку там в это время "холодный" сезон – 20-25 градусов тепла днем, что явно комфортнее, чем в это время в Украине.

Доступная экзотика

Среди тех украинцев, которые все же находят возможности выбраться на отдых за границу, популярными "зимними" направлениями сейчас остаются страны с теплым климатом, доступными ценами и удобными условиями для отдыха:

Египет, в частности, Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-Алам, в предновогодний период предлагает выгодные скидки от отелей и туроператоров.

Объединенные Арабские Эмираты, в частности, Дубай и Абу-Даби, предлагают прямые рейсы из Кишинева и программу Kids go free, когда один ребенок в семье может путешествовать и проживать бесплатно.

Занзибар остается доступной экзотикой благодаря чартерным рейсам SkyUp. Направление пользуется спросом среди украинцев с 2019 года, а во время полномасштабной войны Join UP! возобновил туда туры с 2023 года. Отели Занзибара предлагают разнообразную, в первую очередь европейскую кухню и адаптированный сервис, ведь здесь отдыхают туристы из Италии, Германии, Польши и др. Туристов также привлекают сафари-парки, где можно увидеть жирафов, слонов, обезьян и других диких животных в естественной среде.

Доминикана, Шри-Ланка и Мальдивы становятся все более популярными для зимнего отдыха. В январе и феврале туристы выбирают теплые страны для семейного отдыха.

Обычно выбирают такие туры украинцы, которые могут позволить себе уехать из страны на полторы-две недели, учитывая время на дорогу около суток, а то и больше, в зависимости от того, как будет налажен трансфер до одного из аэропортов, из которых забирают "пакетных туристов".

В то же время стоит учесть, что часть из этих направлений также активно принимает российских туристов, в частности, ОАЭ, Шри-Ланка или Мальдивы, тогда как на Занзибаре вероятность их встретить минимальна. Так же, в Египте россияне больше отдыхают в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, тогда как в Марса-Аламе их практически нет.

А что с Европой

До "большой" войны украинцы активно путешествовали на праздники в Европу – благодаря дешевым прямым авиарейсам можно было всего лишь за два-три часа долететь до почти любой европейской страны, провести там несколько дней и вернуться домой к работе или учебе. Учитывая удобство дороги и небольшую продолжительность, такая поездка не слишком била по кошельку.

Сейчас же каждое путешествие в Европу – это целая эпопея, и довольно недешевая. Только чтобы добраться до одной из соседних стран, многим жителям Украины нужно провести в дороге от 12 часов до суток, потратив на это в среднем 2 тысячи гривень с человека. Если же не ограничиваться отдыхом в соседних Польше, Румынии, Венгрии, Словакии или Молдове, к маршруту придется добавить еще несколько часов и полторы-две тысячи гривень. Это если выбирать экономные условия и не останавливаться в промежуточном городе на ночлег.

Получается, что путешествие на три-четыре дня из Украины в Европу на праздники не стоит потраченных усилий – чтобы хоть немного отдохнуть и что-то посмотреть, нужно брать минимум неделю отпуска, потратив немалую сумму только на дорогу, не говоря уже о большем количестве ночевок в отелях, что с нынешним курсом гривны тоже удовольствие не из дешевых.

Впрочем, если вы все же можете позволить себе европейское рождественско-новогоднее путешествие, вот несколько идей для вас от УНИАН.Туризм:

Вроцлав, Польша – многие считают именно эту рождественскую ярмарку лучшей в соседней стране. Доехать до этого города из Украины можно менее чем за сутки, а то и быстрее, если ехать из западных областей. Работать ярмарка будет до 7 января, поэтому время собраться в путешествие у вас еще есть.

Брашов, Румыния – еще одна волшебная ярмарка в соседней стране, дорога куда займет до суток. Самый известный город Трансильвании славится своей аутентичной рождественской атмосферой – с выступлениями народных коллективов и вкусными блюдами, а также радует туристов приятными ценами (они примерно на уровне украинских). Как и вроцлавская, брашовская рождественская ярмарка будет работать до 7 января 2025 года.

Будапешт, Венгрия – рождественский городок венгерской столицы неоднократно признавали лучшим в Европе за особую магическую атмосферу, которую создают тысячи огоньков, световые проекции, сувениры от народных мастеров и блюда национальной кухни. В этом праздничном сезоне он будет работать до 5 января.

Кельн, Германия – именно эта страна считается родиной современных рождественских ярмарок, а потому именно туда стремятся попасть большинство туристов на праздники (однако украинцам в Германию сейчас добираться полтора-двое суток). По правде говоря, большинство немецких туристических городов могут похвастаться невероятной праздничной атмосферой, однако именно кельнскую ярмарку считают одной из самых известных и масштабных. Впрочем, стоит поторопиться, ведь большинство немецких рождественских ярмарок прекращают работу 23 декабря.

Инсбрук, Австрия – окруженный белоснежными Альпами город в рождественский период выглядит особенно волшебно. Обычно Инсбрук очень креативно и ярко украшают праздничными огоньками и инсталляциями, а на местных рождественских ярмарках можно попробовать очень вкусные горячие напитки и местные деликатесы. Впрочем, как и в случае с немецкими ярмарками, автрийцы тоже спешат "свернуть" праздник 23 декабря.

Таллинн, Эстония – дух северного рождества не за все деньги мира можно почувствовать в эстонской столице. Ее исторический центр – один из лучше всего сохранившихся в Европе со времен Средневековья, поэтому на улицах Таллинна вы можете почувствовать себя как в сказке, особенно если повезет со снегом. Закроется местная рождественская ярмарка 27 декабря.

Лиссабон, Португалия – если же хочется немного европейского тепла на праздники, можно отправиться в португальскую столицу, которую нередко называют одним из лучших городов Европы, чтобы встретить Новый год. Поскольку город расположен на холмах, со многих его точек открывается потрясающие виды на праздничные фейерверки. Также в этот день на местной Площади коммерции устраивают массовые гуляния, где звучит живая музыка, а игристое вино льется рекой. В полночь же по португальской народной традиции принято съедать 12 изюминок "на счастье". Местная рождественская ярмарка будет работать до 6 января 2025 года, однако стоит быть готовым, что дорога из Украины в Лиссабон будет долгой и недешевой.

В Европе российские туристы также разбросаны неравномерно – больше всего шансов встретить их в Германии, Италии, Франции, Австрии, Греции, Кипре или Венгрии, тогда как в Польше, Румынии или странах Балтии россиян очень мало и они обычно там не слишком высовываются.

Подарок "под елку"

В своей итоговой статистике по летнему отдыху за рубежом в 2024 году, Join UP! уже отмечал возвращение тренда на раннее бронирование среди украинских туристов – уже в октябре 2024 года компания начала получать первые заказы на летний отдых 2025 года.

Таким образом люди пытаются сэкономить, одновременно сделав себе необычный подарок "под елку".

"Несмотря на то, что сейчас сложно что-то планировать, украинцы уже активно бронируют летний отдых на 2025 год благодаря предложению раннего бронирования. Доступные направления включают Турцию, Грецию, Кипр и Черногорию. Заблаговременное бронирование дает возможность воспользоваться такими преимуществами, как сниженные цены и выгодные условия оплаты. Все больше украинцев на Новый год дарят себе будущий летний отпуск, что вдохновляет и создает позитивные ожидания", – говорят представители туроператора.

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На третьем году полномасштабной войны украинцы начинают все больше интересоваться путешествиями и отдыхом – теперь для них это скорее попытка перезагрузиться и поддержать психическое здоровье, чем прихоть. И если по разным причинам вы не можете поехать этой зимой за границу, но очень хотите где-то отдохнуть, то можно попробовать подыскать себе что-то интересное в пределах Украины.

Марина Григоренко