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Марина Григоренко
Период новогодних праздников уже не является пиковым сезоном для путешествий среди украинцев / коллаж УНИАН

Новый год за границей: доступная экзотика и долгая дорога в Европу

12:41, 11.12.2024
11 мин. Туризм

Полномасштабная война существенно ограничила возможности украинцев путешествовать за границу на Новый год и Рождество. УНИАН узнавал, много ли наших сограждан решили в этом году выбраться на "праздничный" отдых в другие страны.

Традиционно период рождественских и новогодних праздников для украинцев считался временем активных путешествий. Пока у детей школьные каникулы, семьи пытались выбраться в зимний отпуск, также дополнительным выходными пользовались студенты и работающие украинцы.

Полномасштабная война же внесла в этот тренд коррективы – многие компании теперь не дают выходные на праздники, военные не могут оставить свои позиции, да и выбраться за границу для большинства жителей Украины сейчас довольно проблематично: кто-то не может позволить себе потратить двое-трое суток только на дорогу, кому-то теперь на это не хватает денег, для кого-то путешествия сейчас "невовремя", а кого-то просто не выпускают за границу.

УНИАН разбирался, насколько сейчас велик спрос на новогодний отдых среди украинцев и куда они могут поехать этой зимой.

Новогодние путешествия сейчас не в тренде

Как рассказали УНИАН представители одного из крупнейших украинских туристических операторов Join UP!, из-за военного положения в Украине традиционный период новогодних праздников уже не является пиковым сезоном для путешествий. Большинство украинцев стремятся проводить праздники дома в кругу семьи, особенно если есть возможность встретиться с близкими, которые вернулись с фронта.

"Однако спрос на путешествия заметно возрастает в предпраздничный период и после праздников. Например, в ноябре, во время школьных каникул, многие женщины с детьми путешествовали, пользуясь выгодными предложениями. Также значительную активность наблюдаем в середине января и феврале, когда семьи чаще планируют отдых с детьми", – отмечает туроператор.

Среди основных клиентов Join UP! сейчас – женщины, которые много работают и хотят восстановить силы и перезагрузиться. В частности, это мамы с детьми, часто в сопровождении бабушек, сестер или подруг.

За границу из Украины сейчас чаще всего ездят мамы с детьми, которые хотят немного перезагрузиться / фото Марина Григоренко

При этом в компании отмечают, что выгоднее путешествовать именно в предпраздничный и межпраздничный периоды, когда туристы могут воспользоваться выгодными предложениями.

Например, Египет до 20-х чисел декабря предлагает цены на туры, которые значительно ниже, чем в новогодний период – а качество сервиса то же. Аналогично, в январе-феврале отдыхать в Египте дешевле, поскольку там в это время "холодный" сезон – 20-25 градусов тепла днем, что явно комфортнее, чем в это время в Украине.

Доступная экзотика

Среди тех украинцев, которые все же находят возможности выбраться на отдых за границу, популярными "зимними" направлениями сейчас остаются страны с теплым климатом, доступными ценами и удобными условиями для отдыха:

  • Египет, в частности, Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-Алам, в предновогодний период предлагает выгодные скидки от отелей и туроператоров.
  • Объединенные Арабские Эмираты, в частности, Дубай и Абу-Даби, предлагают прямые рейсы из Кишинева и программу Kids go free, когда один ребенок в семье может путешествовать и проживать бесплатно.
  • Занзибар остается доступной экзотикой благодаря чартерным рейсам SkyUp. Направление пользуется спросом среди украинцев с 2019 года, а во время полномасштабной войны Join UP! возобновил туда туры с 2023 года. Отели Занзибара предлагают разнообразную, в первую очередь европейскую кухню и адаптированный сервис, ведь здесь отдыхают туристы из Италии, Германии, Польши и др. Туристов также привлекают сафари-парки, где можно увидеть жирафов, слонов, обезьян и других диких животных в естественной среде.
  • Доминикана, Шри-Ланка и Мальдивы становятся все более популярными для зимнего отдыха. В январе и феврале туристы выбирают теплые страны для семейного отдыха.
Занзибар становится все более популярным среди украинцев – и там нет россиян / фото Марина Григоренко

Обычно выбирают такие туры украинцы, которые могут позволить себе уехать из страны на полторы-две недели, учитывая время на дорогу около суток, а то и больше, в зависимости от того, как будет налажен трансфер до одного из аэропортов, из которых забирают "пакетных туристов".

А вот в ОАЭ риск встретить россиян немалый / фото ua.depositphotos.com

В то же время стоит учесть, что часть из этих направлений также активно принимает российских туристов, в частности, ОАЭ, Шри-Ланка или Мальдивы, тогда как на Занзибаре вероятность их встретить минимальна. Так же, в Египте россияне больше отдыхают в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, тогда как в Марса-Аламе их практически нет.

А что с Европой

До "большой" войны украинцы активно путешествовали на праздники в Европу – благодаря дешевым прямым авиарейсам можно было всего лишь за два-три часа долететь до почти любой европейской страны, провести там несколько дней и вернуться домой к работе или учебе. Учитывая удобство дороги и небольшую продолжительность, такая поездка не слишком била по кошельку.

Сейчас же каждое путешествие в Европу – это целая эпопея, и довольно недешевая. Только чтобы добраться до одной из соседних стран, многим жителям Украины нужно провести в дороге от 12 часов до суток, потратив на это в среднем 2 тысячи гривень с человека. Если же не ограничиваться отдыхом в соседних Польше, Румынии, Венгрии, Словакии или Молдове, к маршруту придется добавить еще несколько часов и полторы-две тысячи гривень. Это если выбирать экономные условия и не останавливаться в промежуточном городе на ночлег.

Путешествовать на рождественские ярмарки Европы сейчас из Украины довольно дорого и долго / фото ua.depositphotos.com

Получается, что путешествие на три-четыре дня из Украины в Европу на праздники не стоит потраченных усилий – чтобы хоть немного отдохнуть и что-то посмотреть, нужно брать минимум неделю отпуска, потратив немалую сумму только на дорогу, не говоря уже о большем количестве ночевок в отелях, что с нынешним курсом гривны тоже удовольствие не из дешевых.

Впрочем, если вы все же можете позволить себе европейское рождественско-новогоднее путешествие, вот несколько идей для вас от УНИАН.Туризм:

  • Вроцлав, Польша – многие считают именно эту рождественскую ярмарку лучшей в соседней стране. Доехать до этого города из Украины можно менее чем за сутки, а то и быстрее, если ехать из западных областей. Работать ярмарка будет до 7 января, поэтому время собраться в путешествие у вас еще есть.
  • Брашов, Румыния – еще одна волшебная ярмарка в соседней стране, дорога куда займет до суток. Самый известный город Трансильвании славится своей аутентичной рождественской атмосферой – с выступлениями народных коллективов и вкусными блюдами, а также радует туристов приятными ценами (они примерно на уровне украинских). Как и вроцлавская, брашовская рождественская ярмарка будет работать до 7 января 2025 года.
  • Будапешт, Венгрия – рождественский городок венгерской столицы неоднократно признавали лучшим в Европе за особую магическую атмосферу, которую создают тысячи огоньков, световые проекции, сувениры от народных мастеров и блюда национальной кухни. В этом праздничном сезоне он будет работать до 5 января.
  • Кельн, Германия – именно эта страна считается родиной современных рождественских ярмарок, а потому именно туда стремятся попасть большинство туристов на праздники (однако украинцам в Германию сейчас добираться полтора-двое суток). По правде говоря, большинство немецких туристических городов могут похвастаться невероятной праздничной атмосферой, однако именно кельнскую ярмарку считают одной из самых известных и масштабных. Впрочем, стоит поторопиться, ведь большинство немецких рождественских ярмарок прекращают работу 23 декабря.
Кельнская рождественская ярмарка – одна из самых известных не только в Германии, но и в Европе / фото ua.depositphotos.com
  • Инсбрук, Австрия – окруженный белоснежными Альпами город в рождественский период выглядит особенно волшебно. Обычно Инсбрук очень креативно и ярко украшают праздничными огоньками и инсталляциями, а на местных рождественских ярмарках можно попробовать очень вкусные горячие напитки и местные деликатесы. Впрочем, как и в случае с немецкими ярмарками, автрийцы тоже спешат "свернуть" праздник 23 декабря.
Инсбрук славится невероятной сказочной атмосферой на Рождество / фото Марина Григоренко
  • Таллинн, Эстония – дух северного рождества не за все деньги мира можно почувствовать в эстонской столице. Ее исторический центр – один из лучше всего сохранившихся в Европе со времен Средневековья, поэтому на улицах Таллинна вы можете почувствовать себя как в сказке, особенно если повезет со снегом. Закроется местная рождественская ярмарка 27 декабря.
Таллинн зимой выглядит просто невероятно / фото ua.depositphotos.com
  • Лиссабон, Португалия – если же хочется немного европейского тепла на праздники, можно отправиться в португальскую столицу, которую нередко называют одним из лучших городов Европы, чтобы встретить Новый год. Поскольку город расположен на холмах, со многих его точек открывается потрясающие виды на праздничные фейерверки. Также в этот день на местной Площади коммерции устраивают массовые гуляния, где звучит живая музыка, а игристое вино льется рекой. В полночь же по португальской народной традиции принято съедать 12 изюминок "на счастье". Местная рождественская ярмарка будет работать до 6 января 2025 года, однако стоит быть готовым, что дорога из Украины в Лиссабон будет долгой и недешевой.

В Европе российские туристы также разбросаны неравномерно – больше всего шансов встретить их в Германии, Италии, Франции, Австрии, Греции, Кипре или Венгрии, тогда как в Польше, Румынии или странах Балтии россиян очень мало и они обычно там не слишком высовываются.

Подарок "под елку"

В своей итоговой статистике по летнему отдыху за рубежом в 2024 году, Join UP! уже отмечал возвращение тренда на раннее бронирование среди украинских туристов – уже в октябре 2024 года компания начала получать первые заказы на летний отдых 2025 года.

Украинцы уже активно бронируют отдых на лето 2025 / фото ua.depositphotos.com

Таким образом люди пытаются сэкономить, одновременно сделав себе необычный подарок "под елку".

"Несмотря на то, что сейчас сложно что-то планировать, украинцы уже активно бронируют летний отдых на 2025 год благодаря предложению раннего бронирования. Доступные направления включают Турцию, Грецию, Кипр и Черногорию. Заблаговременное бронирование дает возможность воспользоваться такими преимуществами, как сниженные цены и выгодные условия оплаты. Все больше украинцев на Новый год дарят себе будущий летний отпуск, что вдохновляет и создает позитивные ожидания", – говорят представители туроператора.

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На третьем году полномасштабной войны украинцы начинают все больше интересоваться путешествиями и отдыхом – теперь для них это скорее попытка перезагрузиться и поддержать психическое здоровье, чем прихоть. И если по разным причинам вы не можете поехать этой зимой за границу, но очень хотите где-то отдохнуть, то можно попробовать подыскать себе что-то интересное в пределах Украины.

Марина Григоренко

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