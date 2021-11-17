Первое место по уровню туристического потенциала занял город Мариуполь, который в этом году стал "Большой культурной столицей" Украины.

Эксперты Ассоциации Гостеприимства в рамках проекта при поддержке Украинского культурного фонда определили индекс развития культурного туризма курортных территорий Приазовья.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, первое место в рейтинге занял город Мариуполь, который в этом году стал "Большой культурной столицей" Украины.

За основу были взяты пять основных мест Приазовья, которые ежегодно посещают летом миллионы туристов, но не все из них догадываются о культурном потенциале региона: Бердянск, Геническ, Кирилловка, Мариуполь, Мелитополь. Среди всех территорий Мариуполь получил 3,9 баллов, Бердянск и Мелитополь – 2,6 балла, Геническ и Арабатская Стрелка – 2,4 балла, Кирилловка – 1,6 балла.

В целом, культурно-туристический уровень развития Приазовья на данном этапе получил 2,64 балла (по 5-балльной шкале).

Читайте такжеНе морем единым. В какой помощи нуждаются культурные сокровища Приазовья"Это означает, что Приазовью – как региону с богатым историко-культурным наследием и колоритными кухней, традициями, мифами и легендами – еще есть куда расти и развивать туристический потенциал. Необходимо дать рекламу культурным сокровищам региона, создать интересные маршруты, наладить сервис, обучить гидов, создать туристско-информационные центры, где турист может купить экскурсию и получить информацию о изюминках региона", – пояснила низкий балл главный эксперт проекта Анна Романова.

В то же время, главными потенциальными магнитами материального культурного наследия Приазовья были определены заповедник Каменная Могила под Мелитополем (украинский "Стоунхендж"), Генический железный мост, спроектированный австро-немецкими архитекторами, музеи Приазовья, которые содержат уникальные артефакты – от скифского золота до картин известных художников (Айвазовского, Врубеля, Бурлюка, Куинджи, Рериха, Серова и других).

Среди интересных для туристов магнитами нематериального культурного наследия эксперты отметили аутентичную Приазовское кухню, караимский пирожок ет-аяклак, традиции выращивания черешни в Мелитополе, греческие традиции и поселения, немецкое культурное наследие.

При этом мощными событийными магнитами стали фестивали "Джаз Коктебель", "ГОГОЛЬFEST", фестиваль электронной музыки и кайтинга Wave.Spot, фестиваль современного искусства Biruchiy Art, фестиваль черешни в Мелитополе "Черешнево" и потенциальный широкомасштабный фестиваль Приазовской кухни.

Экспертами были определены сильные стороны Приазовья, а именно наличие магнитов материального и нематериального культурного наследия. Вместе с тем, они обратили внимание на слабые стороны, которые мешают развитию туризма в регионе: целеполагание (в стратегических и программных документах необходимо определить культурный туризм как один из приоритетов развития общин), сервис (необходимо внедрять стандарты качества обслуживания в гостиницах, туристических базах, ресторанах, транспорте и других туристических объектах).

Также специалисты проекта рекомендовали как можно быстрее повысить институциональную способность в туристической сфере (создать соответствующую сильную общественную организацию и открыть сеть туристско-информационных центров) и усилить туристическое сопровождение (увеличивать количество гидов).

Кроме этого, главный эксперт исследования рекомендовала:

занести культурные объекты в реестр памятников материального наследия;

восстановить памятники за счет средств государственного и местного бюджетов, меценатов, международных донорских организаций, диаспоры;

создать интересные культурно-туристические маршруты;

популяризировать немецкие, греческие, еврейские культурно-познавательные маршруты среди диаспоры;

развивать приазовскую самобытную кухню: создать "Книгу рецептов", фестиваль, поддерживать самобытные заведения питания;

ввести "Школу Гидов", подготовить как минимум 50 гидов по Приазовью;

открыть сеть туристско-информационных центров;

работать с киностудиями, приглашать на съемки фильмов.

"Приазовье должно развиваться не только как территория пляжного туризма, а как очень интересный регион с точки зрения культурного туризма. Интересная архитектура, колоритная кухня, этническое разнообразие, скифские курганы, Каменная Могила, множество музеев и зажигательные фестивали – на основе всего этого можно создать туристические продукты, которые будут привлекать туристов круглый год, а не только летом, когда море теплое и нет медуз", – отметила Романова.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Государственного агентства развития туризма, в первые три квартала 2021 года в Украину въехали более 3 миллионов иностранных туристов.

Автор: Марина Григоренко