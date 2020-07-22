«Место под солнцем» летом 2020: Бердянск соблазняет километрами пляжей и приятными ценами

Когда УНИАН.Туризм получил предложение от Travel Press Club Ukraine присоединиться к пресс-туру для украинских журналистов в курортный Бердянск, честно признаться, автор этого материала была настроена немного скептически. Еще в школьные годы летние каникулы я проводила в курортном городке на Азовском море (НЕ в Бердянске), а потому всегда с недоверием относилась к такому отдыху. К тому же, об украинских курортах давно ходят настоящие «легенды». Потому перед отъездом в Бердянск меня то и дело пытались «подколоть» уже избытой шуткой «Бер-Лин / Бер-Дянск». Тем не менее, этот курортный городок сходу принялся доказывать мне, что несмотря на периодически преследующие его проблемы, Бердянск все же отлично подходит для летнего отдыха 2020.

Особенности бердянского туризма в сезоне 2020

Долгое время Бердянск не претендовал на звание морского курорта, который мог бы посостязаться за благосклонность туриста с более раскрученными направлениями. Благодаря наличию лечебных грязей его долгое время воспринимали скорее как лечебно-оздоровительный курорт, куда люди едут по путевкам здоровье подправить и попутно на море заглянуть.

«В 2015 году в Бердянске было 300 тысяч отдыхающих за три месяца. Мы занялись этим вопросом, и в 2016 году довели до 1,5 миллиона отдыхающих за курортный сезон, внедрив программу рекламы Бердянска. До этого почти никто этим не занимался, и сюда ездили только те, кто давно знал город. Сейчас мы выделяем более 1,5 миллиона гривень из горбюджета на развитие города», – рапортует мэр Бердянска Владимир Чепурной.

В частности, в рамках информационной кампании под девизом «Бердянск – сердце Азова» был создан довольно удобный и содержательный официальный туристический портал berdyansk.travel. Здесь можно найти всю необходимую туристу информацию, начиная от того, как добраться и заканчивая городскими легендами. Кроме того, в городе установили инфо-боксы, с помощью которых гости могут получить всю необходимую информацию.

Оценивая курортный сезон 2020, глава города отметил: хотя в этом году из-за коронавируса курортники начали приезжать только в июле, людей приезжает достаточно – большинство из Киева, а также Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. Тем не менее, мы даже группу американцев этим летом в одном из бердянских отелей встретили.

На руку Бердянску играет сравнительно благоприятная статистика по заболеваемости COVID-19 и то, что город готов к приему туристов в новых условиях. Даже несмотря на то, что наплыв туристов все же немного подпортил Бердянску статистику за последние пару недель. В связи с этим в городе усилят противокоронавирусные меры, в частности, в магазинах, ресторанах, на рынках и в общественном транспорте.

«Мы – город-курорт и к нам едут люди со всей Украины. Поэтому у нас проведена работа с руководством всех баз отдыха, санаториев и отелей, и они соблюдают все наши рекомендации. Наша центральная городская больница также готова к приему пациентов – мы можем принять до 200 человек, которые могли бы заболеть», – отметил мэр Бердянска.

При этом он добавил, что задействованные в индустрии туризма местные жители, а это около 70% населения 120-тысячного города, также добросовестно соблюдают все меры безопасности. Единственная проблема, жалуется мэр, что далеко не все туристы добросовестно носят маски. Видать, расслабляются на курорте.

Одновременно власти города из-за всех сил стараются вывести бизнес из «тени». Например, в прошлом году даже специальную информационную кампанию провели, чтобы убедить частников работать официально. Как итог, в 2019 году городской бюджет получил 1,45 млн миллиона туристического сбора от учреждений по размещению отдыхающих.

При этом одна из главных проблем Бердянска, как и любого другого украинского курорта, – инфраструктура. Городские власти это признают и активно исправляют ситуацию. В 2015 году, например, принялись за капитальный ремонт дорог. Среди прочего, наконец появилась дорога через Бердянскую косу, где расположена основная часть курортной инфраструктуры города. Кроме того, уже вот-вот закончится строительство дороги из Запорожья в Бердянск, что существенно облегчит жизнь туристам и позволит им приезжать на курорт не только на длительный отдых, но и на выходные. Ведь из Киева до Бердянска поездом ехать около 17 часов из-за того, что отрезок железной дороги «Пологи-Бердянск» не электрифицирован. Да чего уж говорить, 200 километров от Запорожья до Бердянска местная электричка преодолевает за 9 часов! Теперь же у отдыхающих появилась возможность гораздо быстрее попасть в город, и они ею активно пользуются.

При этом городу уже удалось решить ряд проблем, портящих ему жизнь. Одна из них – печально известный коллектор, который то и дело прорывало. Так, в 2019 году половина города осталась без воды на несколько недель, и тогда всерьез заговорили об угрозе экологической катастрофы. Ведь огромную трубу с нечистотами могло прорвать в любой момент, и все это рисковало оказаться в Азовском море. Городские власти неоднократно обращались «наверх» с просьбой помочь, однако регулярно получали отговорки. Тем не менее, ремонтные работы на коллекторе запустились, и, по прогнозам мэра, их завершат к октябрю 2020 года.

Курортная инфраструктура Бердянска в условиях коронавируса: где остановиться

Основная масса бердянских баз отдыха и отелей расположены на Бердянской косе, с километрами обустроенных пляжей, множеством магазинов, кафешек и ресторанов, а также насыщенной развлекательной инфраструктурой. Коса условно делит Азовское море на залив и открытое море, и именно за это Бердянск любят курортники: ведь если на одной стороне волны и ветер, то на другой – тишь да гладь.

В Бердянске работают около сотни официальных сезонных заведений размещения, включая 5 санаториев, 10 детских учреждений и 81 базу отдыха, а также 14 круглогодичных, включая современный курортный комплекс Sun Resort. Информацию о них можно найти на официальном туристическом портале города. Почти все они уже проверены спецкомиссией в составе Госпродпотребслужбы, лабораторного центра, пожарной и спасательно-водолазной служб, в том числе на соблюдение противоэпидемических мер, и открылись для приема отдыхающих.

По уровню отдыха Бердянск разнообразен – от демократического эконом-варианта до элитного дорогого. Здесь со старыми примитивными деревянными домиками с «удобствами» на улице, которые мы в шутку окрестили «курятниками», соседствуют современные отели с полным набором услуг для самого требовательного туриста. «Ценовые предложения остаются на уровне прошлого года, а порой и ниже, и колеблются от 100 до 800 гривень за сутки с человека в частном секторе и от 250 до 4000 гривень в сутки в гостиницах и пансионатах», – отмечает секретарь Бердянского горсовета Алексей Холод. Причем спрос есть абсолютно на все. Особо отчаянные курортники и вовсе ночуют в палатках на берегу моря, а то и просто на матрасах.

Например, в самом большом отеле Бердянска – Panorama, который позиционирует себя как место для семейного отдыха и готов помимо просторных современных номеров предложить гостям вкусную кухню, отличный пляж, детскую комнату, прачечную и еще много приятных бонусов, стандартный номер на двоих в сезоне 2020 стоит 1600 гривень, улучшенный стандарт – 2100 гривень, а де-люкс – 3600 гривень, все с завтраком. В отеле 210 номеров, а его уровень соответствует 4-звездочному. Что особо приятно удивило, во всех номерах есть мини-наборы косметики, включая одноразовые зубные щетки.

А также… тазики. Мы уже было подумали, что это какая-то особая фишка в Бердянске – в какой санаторий или отель не зайти, везде они есть в ванной. Но менеджер «Панорамы» раскрыл нам секрет: как не пытаются местные отельеры осовременить сервис, отказавшись от тазиков, курортники все равно звонят на рецепцию и просят этот неотъемлемый атрибут пляжного отдыха.

Отдельного внимания заслуживает ресторан San Sebastian на первом этаже отеля, куда могут заглянуть не только постояльцы. Цены там примерно на уровне киевских – первое блюдо обойдется в сумму от 80 гривень, столько же салаты, а хороший стейк из мяса – от 250 гривень. Я же, как заядлый кофеман, отметила для себя здешний кофе – настоящий латте, который попробуй еще найди в Бердянске, обойдется в 50 гривень, а американо и эспрессо – в 35 гривень.

На пляж отеля Panorama также может прийти любой желающий, правда, если вы не постоялец, за пользование шезлонгами и прочими благами цивилизации придется доплатить.

К слову, отель Panorama наряду с еще несколькими объектами входит в состав компании «Курорты Приазовья». Среди них довольно привлекательно выглядит санаторий «Арктика», который отлично подойдет для тех, кто хочет поправить здоровье. Цены здесь стартуют от 1100 гривень за двухместный номер (без питания и медицинских услуг).

Главная его ценность – современный лечебно-оздоровительный комплекс, где предлагают порядка 40 видов услуг, от грязелечения и различных ванн до водной гимнастики для спины и ароматерапии. Не проживающие в санатории также могут воспользоваться услугами лечебницы, которые в день обходятся примерно в 250-300 гривень. Также в отеле подают трехразовое диетическое питание.

И не стоит бояться страшного слова «санаторий» – «Арктика» выглядит вполне современно, с большой облагороженной территорией, где есть детская площадка, уличные тренажеры, уютный пляж, беседки, бар, бильярд и многое другое.

Еще одно хорошее место для ночевки в Бердянске – база отдыха «Бриз», в прошлом база «Азовкабеля», которую успешно осовременили, обустроив 70 комфортабельных номеров. В сезон классический двухместный номер на двоих обойдется в 1200 гривень, а самый дорогой номер для 2-4 человек – в 4200 гривень. В цену входит завтрак, парковка и пользование шезлонгами на пляже базы.

К слову, пляж у «Бриза» довольно хороший – с игровой площадкой и аниматорам, а взрослые могут отдохнуть в беседках с мангалами или поиграть в волейбол.

Также гости базы могут воспользоваться кафе и столовой – обед обойдется примерно в 200 гривень, а цены на ужин стартуют от 150 гривень.

Больше всех из-за карантина в Бердянске пострадали детские лагеря, которым, по самым оптимистичным прогнозам, не позволят открыться как минимум до 31 июля. Например, знаменитый детский оздоровительный центр «Красная гвоздика» обычно распродает последние путевки еще в феврале, несмотря на то, что они там не из дешевых – от 14 тысяч гривень с ребенка за смену. Открытый около 50 лет назад центр сейчас совершенно не похож на те суровые детские лагеря, в которых некоторые из нас побывали в начале 90-х. Детские корпуса здесь отремонтированы, есть спортивный комплекс, бассейн, танцевальный класс, сцена и даже минигольф. Всего в лагере 9 корпусов на 640 детей, которых размещают по 4-5 человека в комнате. Также здесь функционирует так называемый «дневной лагерь», где жители Бердянска могут оставить детей в рабочие часы на период летних каникул.

Изюминкой «Красной гвоздики» является то, что к каждому сезону лагерь определяет новую тематику, которая обыгрывается как в оформлении, так и в досуге. Например, на этот сезон выбрали модную нынче лавандовую тематику, а в прошлом – глиняную. Ответственная за развлекательную программу лагеря завхоз Ольга Казанцева отмечает, что программу меняют каждый год, ведь многие дети приезжают сюда ежегодно.

Особенно гостям нравится импровизированный хуторок в этно-стиле, состоящий из нескольких хаток. Каждая из них тематическая: в одной – гончарская мастерская, в другой – музей мотанки, в третьей – мастер-классы.

Директор «Красной гвоздики» Татьяна Михайленко, жизнь которой с самого детства связана с этим лагерем, в свою очередь с грустью отмечает, что даже сейчас, когда до возможного открытия в августе осталось всего полмесяца, у них нет никаких рекомендаций «сверху» по поводу того, в каких условиях им могут разрешить принимать детей. Таким образом, в лагере не могут рассчитать, сколько детей смогут принять, и вообще, есть ли смысл открываться на одну смену.

Километры пляжей Бердянска

Вот что радует, что в Бердянске совершенно нет проблем с наличием обустроенных пляжей – их здесь предостаточно и большинство из них песчаные. Так что отдыхающие легко могут найти себе место с соблюдением социальной дистанции.

Всего город условно делится на шесть пляжных зон:

– Бердянская коса, пожалуй, самое популярное место отдыха. Здесь по обе стороны косы на километры тянутся облагороженные пляжи с зонтиками, шезлонгами, кафе, развлечениями, кабинками для переодевания, туалетами, стоячими душами и даже ногомойками. Пляжи многочисленных турбаз буквально упираются друг в друга. Впрочем, пройти на них могу все желающие – в Бердянске нет частных пляжей, закрытыми остаются только пляжи при детских лагерях, да и то лишь на время приема детей. Единственная разница, что жители турбаз получают шезлонги бесплатно, а сторонние гости – на условиях каждого конкретного пляжа.

– Центральный пляж расположен в самом центре города. Именно здесь бурлит настоящая курортная жизнь – с колесом обозрения, домом ужасов, клубами, современными кафешками и ресторанами, катаниями на «бананах» и прогулками на кораблях. Цены на пляже вполне демократичные: холодные напитки в пределах 17-35 гривень, чебуреки и прочий перекус – до 50 гривень. Гуляя по набережной, можно наткнуться на множество локаций – знаменитый «Бычок-кормилец», памятник сантехнику, аллея звезд и многое другое.

– Остров счастья в районах Слободка и Центр считается одним из самых развитых в плане инфраструктуры – от баз отдыха до кафе и ресторанов, парка аттракционов и ловли бычка.

– Лиски – относительно скромный пляж, но с хорошим дном, который предпочитают жители и гости районов Лиски и Азмол.

– АКЗ – один из самых отдаленных пляжей города, дорога от города сюда займет примерно 30 минут. Здесь есть определенная инфраструктура, но пока не самая развитая. Это отличное место для тех, кто хочет более уединенный отдых.

– Верховая, он же пляж «Лазурный», также довольно популярен среди отдыхающих. Имеет выход в открытое море, а это является залогом более чистой, хотя и прохладной воды. Здесь гораздо чище и уютнее, чем на центральных городских пляжах, а сам пляж окружен камышовыми зарослями и лиманами.

Да, Бердянск – это в первую очередь о семейном отдыхе. Однако для молодых и активных здесь тоже кое-что есть. Например, современный пляж Nomads Sea Beach Club на Бердянской косе. Здесь и оформление соответствующее – в таком себе хиппи-стиле, и услуги – ресторан, коктейли, пиво, кальяны, гамаки, топчаны и даже комната отдыха для детей. Вход на пляж стоит 150 гривень, если вы намерены пользоваться дополнительными услугами. Цены на еду и напитки – вполне доступные: пиво и вино от 50 гривень, горячие блюда от 125 гривень.

Есть в Бердянске и пляж для нудистов – в районе Тенистого бульвара. Здесь довольно много места, а потому гостям не приходится ютиться слишком близко с другими любителями наслаждаться морем и солнцем нагишом.

О медузах. В последнее время СМИ то и дело рапортуют о нашествии медуз в Азовском море. Действительно, в последние годы в самом мелком и самом пресном море в мире их стало больше, и если раньше они были совсем маленькие и безвредные, то сейчас их размер и, соответственно, уровень угрозы увеличились. Впрочем, в самом Бердянске, если сравнивать с другими курортами Азовского моря, их не так много, а до зоны купания добираются только самые мелкие, и то не всегда – утром и в волны их намного меньше.

О безопасности. В этом году на Бердянской косе наконец обустроили медпункт скорой помощи, а большинство турбаз имеют свои медпункты и спасательные вышки.

Добраться до любого пляжа города довольно легко – в городе нет проблем с маршрутками. Стоимость проезда как на городском транспорте, так и на такси – варьируется: на Бердянской косе всегда дороже. Но зато вы точно доедете маршруткой до Бердянского маяка на Дальней косе.

Где поесть в Бердянске

Бердянск за последние годы прилично осовременился, потому в городе можно отыскать огромное количество заведений питания на любой вкус и бюджет. Помимо уже упомянутых ресторанов и столовых в базах отдыха и отелях, в городе насчитывается более десятка столовых, где гости могут питаться чуть ли не каждый день, а комплексные обеды обходятся в сумму около 60-70 гривень. И это не считая кафе, рестораны, бары и кофейни, где можно и скромно перекусить, и изысканно поужинать.

Особенно нам приглянулся семейный ресторан домашней кухни «Волна» Виталия Сабардина на Бердянской косе. Там самый простенький дизайн, но безумно вкусно. Он даже получил в 2019 году знак качество от «Ревизора»! Бытует мнение, что здесь подают самые вкусные чебуреки в городе. Мы их тоже попробовали – они и правда безумно вкусные. Впрочем, не одними чебуреками здесь могут накормить: рыбные блюда от бычка до камбалы и пиленгаса, салаты из морепродуктов, пиццы на фирменном тесте, молочные коктейли и витаминные смузи, супы и многое другое.

Кажется, в этом заведении всегда полно народу – на завтрак, обед и ужин. И что радует, здесь отлично подготовились к пандемии: все сотрудники в одинаковых перчатках и масках, в рабочей форме, а к кофе и чаю всегда выдают шоколадки с предсказанием и с фирменным логотипом.

Цены там вполне приемлемые, особенно для жителей крупных городов. Например, фирменные чебуреки обойдутся всего в 33 гривни, а салаты из морепродуктов от 102 гривень. Рыба также весьма недорогая: бычки по 68 гривень за три штуки, камбала - по 84 гривни за 100 грамм, а пеленгас в кляре - 116 гривень.

В центре города можно поесть в «Пивбаре», специализирующемся на традиционной приазовской кухне, в основе которой рыба и морепродукты. Среди прочего, здесь можно отведать такие деликатесы, как вареники с камбалой – обойдется это удовольствие всего-то в 75 гривень. Отдельный лайк – за оригинальный дизайн заведения.

За вкусными бургерами и современной кухней можно зайти в кафе «Бифштекс» в центре города, здесь также вполне доступные цены – бургеры от 139 гривень, стейки от 119 гривень. Заведение оформлено очень уютно и отлично подойдет для тех, кто заскучает на карантине за любимыми столичными кафешками.

К слову, о рыбе. Издавна Бердянск славился своими бычками – небольшими рыбками, характерными для сравнительно пресного моря. Увы, в последние годы, в том числе из-за изменений климата и строительства россиянами Крымского моста, Азовское море становится более соленым и больше не замерзает на зиму, что вредит бычкам. С другой стороны, в море становится все больше камбалы, при этом вкус азовской камбалы заметно отличается от черноморской. Многие туристы активно рыбачат, приезжая в Бердянск, а те, кто не умеет, отправляется на местные рынки за покупками. Тем не менее, местные власти советуют курортникам покупать такую продукцию осторожно и только в тех местах, где обеспечены надлежащие нормы хранения рыбы, например, на рынке АКЗ.

Чем заняться в Бердянске помимо пляжного отдыха

Пляжи пляжами, но за несколько дней «ленивого» отдыха многим становится скучно и хочется немного разнообразить досуг. Для этого в городе есть сразу несколько вариантов – от культурных до чисто развлекательных.

1. Можно просто прогуляться по городу, заглянув в парк Шмидта – да-да, в честь того самого лейтенанта Шмидта. Здесь много деревьев, есть лавочки и ухоженные клумбочки, а совсем рядом расположено красивое историческое здание, в которым нынче обосновался педагогический университет. Также в округе можно отыскать множество любопытных кованных памятников, ведь в докарантинные времена в городе ежегодно проходил фестиваль кузнецов.

2. За изобразительным искусством нужно идти в Музей Бродского. После октябрьской революции местный художник и коллекционер Исаак Бродский принялся собирать работы неугодных творцов, и по итогу вышла довольно интересная подборка работ конца 19 – начала 20 века, главной изюминкой которой является полотно главного «морского» художника Ивана Айвазовского. Сам музей не так давно переехал в новое современное здание и попутно работает как культурный центр. В его архивах собрано довольно много работ, потому у музейщиков есть возможность обновлять выставки каждые пару месяцев, разбавляя их проектами современных украинских художников. Например, во время нашего визита там как раз была выставка молодого харьковского художника Гамлета Зиньковского, работающего в жанре стрит-арт, выставка кукол Марии Потепух и выставка картин мариупольского художника Сергея Кириллова, пишущего яркие пейзажи весьма необычной техникой.

И, кстати, если надумаете идти в музей, постарайтесь попасть в него с экскурсией: поверьте, местные кураторы выставок правда могут вас удивить увлекательной информацией.

3. Бердянский зоопарк «Сафари» - одно из любимых мест среди детей. Частный зоопарк Игоря Кольченко, в 2019 году отметивший десятилетие, можно отнести к одним из лучших в Украине. Здесь собрана действительно уникальная коллекция экзотических животных, среди которых особой гордостью являются крупные кошачьи, гималайские медведи и мелкие приматы. Зоопарк известен тем, что в нем довольно хорошо размножаются редкие виды животных и птиц, а сам он входит в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, куда допускаются только те учреждения, которые создают надлежащие условия для своих воспитанников. Стоимость входного билета для взрослых – 200 гривень, для детей до 10 лет – 150 гривень. Зоопарк постоянно расширяется, и даже несмотря на серьезные убытки из-за простоя в карантин, готовится 25 июля открыть новый террариум с множеством уникальных животных, включая аллигаторов, которых больше нигде нет в Украине.

4. Прогулка на «пиратском корабле». От центрального пляжа Бердянска отчаливают настоящие корабли с мачтой и палубой, на которых гости города могут отправиться в небольшую морскую прогулку с ветерком, чтобы посмотреть на город со стороны. Также корабль можно арендовать под вечеринку или для более длительной прогулки.

5. Любителям пощекотать нервишки рекомендуют заглянуть в Дом страха в центре Бердянска, который уже успели окрестить «самым прогрессивным» в Украине. Кроме того, гости Бердянска могут заглянуть в местный аквапарк «АкваЛенд», хотя там все же есть определенные проблемы с соцдистанцией из-за большого наплыва отдыхающих, даже несмотря на немалую стоимость абонементов.

6. Загляните на Верхнюю смотровою площадку. Это, конечно, далековато от пляжа, но зато вы сможете посмотреть на море и весь город с высоты, ведь у города довольно разнообразный рельеф.

***

«Я думаю, этот курортный сезон будет хорошим в Бердянске», – сказал нам напоследок мэр города Владимир Чепурной. Судя по пробкам возле Бердянска в выходные, с ним нельзя не согласиться.

Наш вердикт: несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса и не только, Бердянск все же сумел запустить курортный сезон 2020. При этом в городе действительно ответственно подошли к соблюдению противоэпидемических требований, а благодаря большому количеству пляжей туристам есть где рассредоточиться. Цены в Бердянске в этом сезоне практически не поднимались, а порой даже снижались. Большинство местных отелей и баз отдыха уже возобновили работу, однако места во многих из них уже забронированы до конца сезона, который выпадает на начало-середину сентября, в зависимости от погоды. Так что советуем вам поторопиться, если хотите успеть отхватить свое «место под солнцем» этим летом.

Марина Григоренко

Редакция благодарит Travel Press Club Ukraine и Бердянский городской совет за помощь в организации визита

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