Это на 12,6% больше, чем в первые три квартала 2020 года.

Количество туристов, которые въехали в Украину в первые три квартала текущего года, выросло на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года.

Об этом Государственное агентство развития туризма Украины сообщило на своей странице в Facebook.

"Можно отметить рост количества туристов в Украину на 12,6% по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. В течение 2021 года в Украину приехало более 3 миллионов иностранцев", - говорится в сообщении.

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Также в Госагентстве отметили, что в текущем году произошла переориентация основных туристических рынков для Украины.

По состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% - туристы из Северной Америки, 1,4% из стран Африки, 0,6% и 0,2% из Океании и Южной. Америки соответственно (в то время как за соответствующий период 2020 года из Европы в Украину приехали 79,2%, туристы из Азии – 17,7%, из Северной Америки – 1,5%, из Океании и стран Африки по 0,7 %)", - говорится в сообщении.

В ТОП-15 стран по количеству въехавших в Украину иностранцев вошли Молдова (744 тыс. 630 человек, что на 125,4% больше, чем за три квартала прошлого года), Россия (411 тыс. 373 человек, + 128,3%), Польша (209 тыс. 039 человек, +78,2%), Румыния (200 тыс. 370 человек, +107,4%), Беларусь (199 тыс. 553 человек, +4,7%), Турция (171 тыс. 955 человек, +91,4%), Венгрия (152 тыс. 390 человек, +56,8%), Германия (111 тыс. 675 человек, +181,1%), Израиль (96 тыс. .250 человек, +321,9%), США (81 тыс. 581 человек, +290,6%), Саудовская Аравия (48 тыс. 660 человек, +24475,8%), Италия (39 тыс. 499 человек, +181,8%), Великобритания (37 тыс. 384 человек, +146,1%), Индия (34 тыс. 947 человек, +117,8%), Азербайджан (33 тыс. 410 человек, +202,3 %).

Напомним, ранее Кабинет министров разработал законопроект, необходимый для развития сельского туризма в Украине.

Туризм в Украине: что стоит знать

Автор: Дмитрий Шварц