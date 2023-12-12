Самые большие очереди в мире были зафиксированы возле топ-локаций Парижа, Лондона и Рима.

В последние годы многие популярные туристические направление страдают от чрезмерного туризма, одним из самых раздражающих признаков которого являются огромные очереди на вход в главные достопримечательности.

Туристический портал hawaiianislands.com проанализировал более 10 миллионов отзывов, оставленных пользователями Tripadvisor под 100 самых популярных туристических локаций по всему миру, чтобы выяснить, где туристы чаще всего жаловались на большие очереди.

Возглавила рейтинг Эйфелева башня в Париже – по отношению к ней характеристика "длинные очереди" упоминалась 4799 раз. Второе место досталось колесу обозрения Лондонский глаз в столице Великобритании (4756 упоминаний), а третье – Колизею в Риме (4262 упоминания). В целом в топ-10 оказалось восемь туристических локаций в Европе.

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Самой переполненной локацией в США был признан небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (2842 упоминания). Всего в рейтинге оказалось шесть локаций в Нью-Йорке, который таким образом стал городом с самыми большими очередями в США.

Как сообщал УНИАН, ранее команда экспертов по путешествиям из Inghams проанализировала посты в Instagram о направлениях по всей планете, чтобы определить самые "неиспорченные" туристами страны мира.

В свою очередь туристическое издательство Fodor's назвало популярные направления, куда лучше не ехать на отдых в 2024 году, в том числе из-за чрезмерного туризма.

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