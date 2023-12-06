Многие популярные направления по всему миру пострадали от чрезмерного туризма, загрязнения окружающей среды и вырубки лесов. Однако есть несколько стран, которые остаются относительно нетронутыми.
Как пишет Express, команда экспертов по путешествиям из Inghams проанализировала посты в Instagram о направлениях по всему миру, чтобы определить, какие из них чаще всего упоминаются как "неиспорченные" (unspoilt).
Возглавила список Исландия, которую часто называют одной из самых безопасных стран в мире с невероятно красивой природой. По мнению Tripadvisor, Исландия является лучшим местом в мире для наблюдения за северным сиянием, водопадами и вулканами. Также здесь расположен самый красивый пляж в мире.
Впрочем, и в Исландии не обошлось без проблем. Недавно страна объявила, что может ввести туристический налог для борьбы с чрезмерным туризмом. Многие из лучших мест страны принимают огромное количество туристов, а Голубая лагуна и Сельяландфосс являются одними из самых посещаемых достопримечательностей.
Самые нетронутые страны мира
1. Исландия.
2. Австралия.
3. Ирландия.
4. Кипр.
5. Коста-Рика.
6. Танзания.
7. Новая Зеландия.
8. Перу.
9. Греция.
10. Грузия.
Как сообщал УНИАН, ранее Австрию признали самой переполненной туристами страной мира в 2023 году. Согласно недавнему исследованию компании MoneyTransfers, на одного местного жителя в стране приходится 3,6 иностранных туристов.
В то же время, туристическое издательство Fodor's назвало популярные направления, куда лучше не ехать на отдых в 2024 году. Всего в 2024 No List вошли девять локаций по всему миру по самым разным причинам – от чрезмерного туризма и загрязнения окружающей среды до проблем з доступом к питьевой воде.
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