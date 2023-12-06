Исландия, Австралия и Ирландия – самые неиспорченные туристами страны мира.

Многие популярные направления по всему миру пострадали от чрезмерного туризма, загрязнения окружающей среды и вырубки лесов. Однако есть несколько стран, которые остаются относительно нетронутыми.

Как пишет Express, команда экспертов по путешествиям из Inghams проанализировала посты в Instagram о направлениях по всему миру, чтобы определить, какие из них чаще всего упоминаются как "неиспорченные" (unspoilt).

Возглавила список Исландия, которую часто называют одной из самых безопасных стран в мире с невероятно красивой природой. По мнению Tripadvisor, Исландия является лучшим местом в мире для наблюдения за северным сиянием, водопадами и вулканами. Также здесь расположен самый красивый пляж в мире.

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Впрочем, и в Исландии не обошлось без проблем. Недавно страна объявила, что может ввести туристический налог для борьбы с чрезмерным туризмом. Многие из лучших мест страны принимают огромное количество туристов, а Голубая лагуна и Сельяландфосс являются одними из самых посещаемых достопримечательностей.

Самые нетронутые страны мира

1. Исландия.

2. Австралия.

3. Ирландия.

4. Кипр.

5. Коста-Рика.

6. Танзания.

7. Новая Зеландия.

8. Перу.

9. Греция.

10. Грузия.

Как сообщал УНИАН, ранее Австрию признали самой переполненной туристами страной мира в 2023 году. Согласно недавнему исследованию компании MoneyTransfers, на одного местного жителя в стране приходится 3,6 иностранных туристов.

В то же время, туристическое издательство Fodor's назвало популярные направления, куда лучше не ехать на отдых в 2024 году. Всего в 2024 No List вошли девять локаций по всему миру по самым разным причинам – от чрезмерного туризма и загрязнения окружающей среды до проблем з доступом к питьевой воде.

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