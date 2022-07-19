Турки осознают необходимость принимать у себя отдыхающих из РФ, но совсем иначе обстоят дела с видом на жительство.

Хорошая жизнь, дорогие развлечения, вкусная еда и качественный алкоголь - то, чего так не хватает российской элите в родной погрязшей в санкциях и нищете РФ. Чтобы ощутить все это сполна, золотая московская молодежь и состоятельные россияне ежегодно сотнями тысяч отправлялись в многонедельный отпуск на курорты Испании, фешенебельные отели Ниццы и Карибские пляжи.

Но, как говорится в сюжете проекта FreeДом, после начала полномасштабной войны РФ против Украины лавочка для россиян прикрылась, авиасообщение с Россией прекратилось, а получить европейские визы стало гораздо сложнее.

Поняв это, россияне ломанулись покупать туры в Турцию. Это - одна из немногих стран, где им, а точнее их деньгам, еще хоть немного рады. Однако и тут выходцев из РФ ждало разочарование.

Первые проблемы в Турции у россиян возникли с наличными: с каждым днем конвертировать деревянные в любую мало-мальски приличную и котирующуся в мире валюту становятся все сложнее, а в последнее время практически невозможно.

Следом за банками некоторые турки начали просить русских туристов из своих домов. Либо же для граждан РФ цены на жилье в два, а то и в три раза выше. Например, стоимость тура на пляжах Анталии взлетела в среднем до 2 тыс. долларов за человека.

Но вот жить бок о бок с выходцами из России потомки османов не желают. Местные власти даже создали список районов, в которых россиянам запрещена выдача туристического вида на жительство. В него попали самые русскоязычные дистрикты Анталии, Аланьи и Измира.

Для более состоятельных россиян, ранее вкладывавшихся в турецкую недвижимость, появился ряд ограничений – негласных, но работающих на практике.

Ранее сообщалось, что граждан Российской Федерации на турецких курортах этим летом будет в разы меньше. Такая ситуация сложилась из-за проблем с перелетами и российскими кредитными картами.

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