В США из-за турбулентности пострадали более 30 пассажиров самолета (видео)
13:15, 11 марта 2019Мир
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По словам пассажиров, самолет трясло так, что пассажиры буквально летали по салону.
Борт попал в опасную зону за 45 минут перед посадкой \ desktopwallpapers.org.ua
Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Нью-Йорк, трясло так, что после приземления были госпитализированы 30 пассажиров. У них - синяки, ушибы и порезы. В бортпроводницы сломана нога.
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Борт попал в опасную зону за 45 минут перед посадкой. По словам очевидцев, люди буквально летали по салону самолета.
На аэродроме самолет встречали десятки карет скорых. Всего на борту было 300 пассажиров.
В США из-за турбулентности в самолете пострадали более 30 пассажиров
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