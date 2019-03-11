В США из-за турбулентности пострадали более 30 пассажиров самолета (видео)

По словам пассажиров, самолет трясло так, что пассажиры буквально летали по салону.

Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Нью-Йорк, трясло так, что после приземления были госпитализированы 30 пассажиров. У них - синяки, ушибы и порезы. В бортпроводницы сломана нога.

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Борт попал в опасную зону за 45 минут перед посадкой. По словам очевидцев, люди буквально летали по салону самолета.

На аэродроме самолет встречали десятки карет скорых. Всего на борту было 300 пассажиров.