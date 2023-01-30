Популярный сервис по бронированию жилья для туристов Booking.com составил рейтинг самых гостеприимных городов мира, которые стоит посетить в 2023 году.
Как поясняет Travel Off Path, пока некоторые переполненные туристами города совсем не заинтересованы в нашествии гостей, а другие города более закрыты для посторонних из-за культурных различий, есть те, кто напротив рад видеть путешествественников.
Топ-10 самых гостеприимных городов мира в 2023 году
1. Полиньяно-а-Маре, Италия.
2. Хуалянь Сити, Тайвань.
3. Сан-Себастьян, Испания.
4. Дрезден, Германия.
5. Клайпеда, Литва.
6. Йорк, Великобритания.
7. Ушуайя, Аргентина.
8. Порту-де-Галиньяс, Бразилия.
9. Мехико, Мексика.
10. Голд-Кост, Австралия.
Как сообщал УНИАН, ранее платформа InterNations определила топ туристических направлений в 2022 году, где легче всего заводить друзей. Среди лидеров оказались Мексика, Индонезия и Оман.
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