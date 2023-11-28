Отдых в декабре может быть самым разнообразным – от тропического веселья до зимнего уюта.

Популярный международный туристический портал Lonely Planet, который ранее опубликовал топ-50 мест по всему миру для посещения в 2024 году, теперь рассказал, куда лучше всего ехать на отдых в декабре.

В свежую подборку отбирались туристические локации по самым разным критериям: для релакса, для любителей природы, для ценителей культуры, для гурманов и для искателей приключений.

Топ-10 мест в мире, которые стоит посетить в декабре

Палаван, Филиппины . Самая западная провинция страны является биосферным заповедником ЮНЕСКО с богатейшим подводным и надводным биоразнообразием. Здесь расположено более 1700 островов, покрытых девственным лесом, окаймленных известняковыми скалами и окаймленных коралловыми рифами. Идеальные условия для любителей дайвинга.

. Самая западная провинция страны является биосферным заповедником ЮНЕСКО с богатейшим подводным и надводным биоразнообразием. Здесь расположено более 1700 островов, покрытых девственным лесом, окаймленных известняковыми скалами и окаймленных коралловыми рифами. Идеальные условия для любителей дайвинга. Сан-Диего, Калифорния . Зима в южной Калифорнии – понятие относительное: хотя дождь и более вероятен, но погода держится теплая – средняя максимальная температура составляет 19°C. Вариантов для отдыха здесь более чем достаточно – от прогулок по деревенским кварталам города и отдыха в парках до экскурсий на лодке или хайкинга по тропам природного заповедника Торри-Пайнс в надежде увидеть дельфинов и мигрирующих серых китов, которые проходят здесь вдоль побережья в период с декабря по март.

Центральный Калахари, Ботсвана . В этом огромном заповеднике дикой природы площадью 50 000 кв. км сезон дождей, который начинается именно в декабре, скорее является преимуществом. Буйство полевых цветов и трав привлекает большие скопления травоядных, которые, в свою очередь, привлекают хищников – здесь обитает большое количество гиен, леопардов и знаменитых черногривых львов. Это также лучшее время для наблюдения за птицами.

. В этом огромном заповеднике дикой природы площадью 50 000 кв. км сезон дождей, который начинается именно в декабре, скорее является преимуществом. Буйство полевых цветов и трав привлекает большие скопления травоядных, которые, в свою очередь, привлекают хищников – здесь обитает большое количество гиен, леопардов и знаменитых черногривых львов. Это также лучшее время для наблюдения за птицами. Арктическая Швеция. В шведской деревне Юккасъярви, расположенной на один градус севернее Полярного круга, в последние три недели года солнце никогда не всходит. В декабре здесь преобладает темнота, что идеально подходит для наблюдения за северным сиянием. Также в Юккасъярви находится оригинальный ледяной отель.

В шведской деревне Юккасъярви, расположенной на один градус севернее Полярного круга, в последние три недели года солнце никогда не всходит. В декабре здесь преобладает темнота, что идеально подходит для наблюдения за северным сиянием. Также в Юккасъярви находится оригинальный ледяной отель. Мартиника. Декабрь означает не только Рождество во Французских Карибах. Это означает Шанте-Нвель. На одном из крупнейших ежегодных праздников Мартиники, который проводится по всему острову с ноября до Рождества, люди собираются, чтобы петь гимны под креольские ритмы и лакомиться местными деликатесами и напитками. И все это при солнечном небе и средней температуре 28°C.

Декабрь означает не только Рождество во Французских Карибах. Это означает Шанте-Нвель. На одном из крупнейших ежегодных праздников Мартиники, который проводится по всему острову с ноября до Рождества, люди собираются, чтобы петь гимны под креольские ритмы и лакомиться местными деликатесами и напитками. И все это при солнечном небе и средней температуре 28°C. Чхаттисгарх и Одиша, Индия . Эти два соседних штата предлагают, пожалуй, самое достоверное представление о сельской Индии. Эти регионы в значительной степени обделены вниманием туристов, возможно, из-за отсутствия в них "больших" достопримечательностей. Но привлекательность здесь заключается в том, чтобы уйти от городов и познакомиться с коренными жителями, известными своим ярким искусством. Также регион известен своими ежедневными базарами, где собираются многие племенные группы, чтобы торговаться обо всем: от масла и соли до одежды и украшений.

. Эти два соседних штата предлагают, пожалуй, самое достоверное представление о сельской Индии. Эти регионы в значительной степени обделены вниманием туристов, возможно, из-за отсутствия в них "больших" достопримечательностей. Но привлекательность здесь заключается в том, чтобы уйти от городов и познакомиться с коренными жителями, известными своим ярким искусством. Также регион известен своими ежедневными базарами, где собираются многие племенные группы, чтобы торговаться обо всем: от масла и соли до одежды и украшений. Шварцвальд, Германия . Это самый романтичный и сказочный регион Германии. И особенно в декабре, когда его холмы и густые вечнозеленые растения усыпаны снегом и повсюду витает дух Рождества. Оживленный университетский город Фрайбург – прекрасный выбор для праздника. Его средневековый центр с мощеными улочками и остроконечными домами прекрасен для прогулок в любое время, но теперь он пахнет глинтвейном и пряниками.

. Это самый романтичный и сказочный регион Германии. И особенно в декабре, когда его холмы и густые вечнозеленые растения усыпаны снегом и повсюду витает дух Рождества. Оживленный университетский город Фрайбург – прекрасный выбор для праздника. Его средневековый центр с мощеными улочками и остроконечными домами прекрасен для прогулок в любое время, но теперь он пахнет глинтвейном и пряниками. Пуэрто-Рико . Солнечное и энергичное Пуэрто-Рико растягивает рождественский период до 60 дней, начиная с Дня Благодарения и заканчивая серединой января – с песнями, плясками, украшениями и вкусностями. В качестве бонуса – прекрасная теплая погода.

. Солнечное и энергичное Пуэрто-Рико растягивает рождественский период до 60 дней, начиная с Дня Благодарения и заканчивая серединой января – с песнями, плясками, украшениями и вкусностями. В качестве бонуса – прекрасная теплая погода. Словения. Хотя небольшая Словения не может конкурировать по размаху с более крупными европейскими горнолыжными странами, она также великолепна, когда начинает выпадать снег. Здесь хорошие условия для катания, хотя и в меньших масштабах. Ну а пейзажи просто захватывают дух: большинство местных горнолыжных курортов расположены в красивом национальном парке Триглав и вокруг него.

Хотя небольшая Словения не может конкурировать по размаху с более крупными европейскими горнолыжными странами, она также великолепна, когда начинает выпадать снег. Здесь хорошие условия для катания, хотя и в меньших масштабах. Ну а пейзажи просто захватывают дух: большинство местных горнолыжных курортов расположены в красивом национальном парке Триглав и вокруг него. Остров Ванкувер, Канада. С наступлением зимы беспокойный регион, где сталкиваются арктический и субтропический воздух, радует искателей острых ощущений мощными штормами, которые обрушиваются на тихоокеанское побережье острова, вызывая гигантские волны, ревущие ветры и эпическое небо.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Post Office Money назвали самые бюджетные рождественские направления Европы в этом году.

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