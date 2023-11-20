Возглавила рейтинг столица Латвии – Рига.

Уже совсем скоро в Европе стартует рождественский сезон, радующий местных жителей и туристов яркими ярмарками с праздничными украшениями, гирляндами и ароматными горячими напитками. Впрочем, поездка на Рождество в Европу часто является не самым дешевым удовольствием, особенно на популярным направлениях.

Компания Post Office Money сравнила 13 популярных городов в Европе, чтобы определить самые бюджетные рождественские направление на континенте в зимнем сезоне 2023/2024 года. В итоге возглавила рейтинг столица Латвии – Рига, пишет The Sun.

Так, согласно отчету компании, две ночи в Риге и прямые рейсы туда и обратно (учитывались рейсы из Великобритании, но в целом картина примерно одинаковая для перелетов по Европе – ред.) обходятся в среднем в 350 евро за двоих. В целом в отчете проанализированы цены на проживание и проезд (включая дорогу до аэропорта из города), а также пять предметов первой необходимости для праздника, включая обед из трех блюд, глинтвейн и праздничную выпечку – все это в среднем обойдется в 580 евро.

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При этом весьма неожиданно на втором месте оказалась шведская столица Стокгольм, традиционно считающая весьма дорогим городом – около 640 евро за уик-энд на двоих.

Далее в списке расположились Загреб (Хорватия), Прага (Чехия) и Таллинн (Эстония).

Ну а за самым дешевым глинтвейном туристам предлагают отправляться в польский город Краков – четыре бокала глинтвейна здесь обойдутся примерно в 10 евро.

В то же время, самым дорогим из проанализированных рождественских направлений авторы отчета признали австрийскую столицу Вену, за ней следовала датская столица Копенгаген – поездка з двумя ночевками для двоих в эти города в среднем обойдется более чем в 1 тысячу евро.

Как сообщал УНИАН, ранее туристическая компания Planet Cruise представила список из 10 лучших в мире рождественских ярмарок.

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