Украинцы по возвращению из стран "красной" зоны должны идти на 14-дневную самоизоляцию.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 30 октября 2020 года.

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Как сообщается в Telegram-канале Государственного агентства развития туризма Украины, в частности, из популярных туристических стран в "красную" зону попала Болгария, а в "зеленую" - Израиль. При этом почти все страны Европы, где сейчас в самом разгаре вторая волна коронавируса, попали в "красную" зону.

Какие страны попали в "красную" зону

По состоянию на 30 октября в "красную" зону попали 50 стран, среди которых в том числе: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кувейт, Ливан, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария и другие.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий лечение Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Какие страны попали в "зеленую" зону

По состоянию на 30 октября в "зеленую" зону попали Украина и еще 143 страны, среди которых в том числе: Австралия, Азербайджан, Албания, Беларусь, Бразилия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Литва, Мальдивы, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Парагвай, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Швеция, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

С полным перечнем "красных" и "зеленых" стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.

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Автор: Марина Григоренко