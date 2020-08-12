В SkyUp рассказали о темпах восстановления полетов после карантина

За прошедший месяц авиакомпания осуществила 704 внутренних и международных рейса.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines за первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу восстановила 50% докарантинной операционной деятельности.

Читайте такжеУкраина обновила "коронавирусные" списки стран: в "красной зоне" оказались Польша и Греция

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"За прошедший месяц нам удалось нарастить 50% от докоронавирусного среднего показателя ежемесячных перевозок. Мы осуществили 704 внутренних и международных рейса. Из них чартерных - 438 и регулярных - 266. Рейсами в пределах Украины мы перевезли 25 433 пассажира. Нашими международными рейсами воспользовались еще 70 974 пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из двух текущих международных регулярных направлений — Албания и Болгария - пассажиры чаще выбирали Албанию.

"Чартерными рейсами больше всего пассажиров перевезли в Турцию, а по направлению Египет большей популярностью пользовался Шарм-эль-Шейх по сравнению с Хургадой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в июле грузовыми и пассажирскими рейсами SkyUp перевезла 23 тонны груза.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса ввел в Украине карантин с 12 марта, а с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов. С 5 июня в Украине разрешены внутренние авиаперевозки, с 15 июня - международные авиаперевозки.

SkyUp Airlines открыла продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.