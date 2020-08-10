Украинская SkyUp Airlines открыла продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева

С 25 сентября планируется выполнение рейсов Киев – Прага по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что с 25 сентября планируется выполнение рейсов Киев – Прага по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 1495 грн в одну сторону без багажа.

С 25 октября планируется запуск рейсов: Киев - Пардубице: понедельник, среда, суббота. От 554 грн в одну сторону без багажа.

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Киев - Бергамо (Орио-аль-Серио): понедельник, среда, суббота. От 1218 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Рим (Фьюмичино): вторник, четверг, воскресенье. От 1246 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Неаполь: вторник, четверг, воскресенье. От 942 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Тбилиси: ежедневно. От 1495 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Батуми: вторник, четверг, воскресенье. От 1634 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Париж (Бове): вторник, четверг, суббота, воскресенье. От 1634 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Ереван: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота. От 2187 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Ницца: четверг, воскресенье. От 2464 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Барселона: среда, суббота. От 1495 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Аликанте: четверг, воскресенье. От 1495 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Лиссабон: понедельник, пятница. От 1772 грн в одну сторону без багажа.

Также с 17 декабря по 28 февраля 2021 года запланированы рейсы Киев - Попрад-Татры: четверг, воскресенье. От 803 грн в одну сторону без багажа.

Как сообщал УНИАН, SkyUp Airlines с 25 сентября запустит рейсы из Киева в Стамбул. На даный момент компания выполняет регулярные рейсы в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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