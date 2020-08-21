SkyUp будет брать деньги за оформление посадочных талонов в аэропортах: кого это коснется

Зарегистрироваться на рейс бесплатно можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines вводит платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации с 1 сентября 2020 для рейсов по Украине, а с 1 октября 2020 также и для международных.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, зарегистрироваться бесплатно можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.

"Самостоятельное оформление занимает несколько минут, зато позволяет значительно ускорить прохождение аэропортовых процедур и сократить возможные очереди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в эквиваленте в национальной валюте.

"Платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов. Чартерные пассажиры, как и раньше, смогут зарегистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту. Кроме того, для регулярных рейсов остаются группы пассажиров, освобожденные от оплаты за регистрацию: люди старше 60 лет. Подтверждающий документ – паспорт. Лица, имеющие I и II группу инвалидности, подтверждающий документ – удостоверение получателя государственной социальной помощи инвалида. Участники АТО/ООС должны иметь подтверждающий документ – удостоверение участника АТО/ООС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что другим способом оформления посадочного талона является онлайн-регистрация в персональном кабинете на сайте SkyUp.

"Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета. Воспользоваться онлайн-регистрацией просто. Достаточно зайти на сайт SkyUp и перейти в персональный кабинет. Если кабинета еще нет, то его можно легко создать. Достаточно ввести в необходимое поле электронный адрес, который указывали при покупке билетов, добавить к нему пароль и сразу станут доступными все бронирования, а также возможность оформить онлайн-чекин на рейс. Всем, кто приобрели билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться или по месту приобретения билета или войти на сайт в раздел "Мой билет" и так же зарегистрировать персональный кабинет", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что платная регистрация пока что будет действовать только в тех аэропортах, где уже доступна бесплатная альтернатива онлайн-чекина.

"На сегодня это: аэропорт "Борисполь", Терминал D, аэропорт "Запорожье", аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого, аэропорт "Одесса", аэропорт "Харьков", аэропорт "Херсон", аэропорт "Ларнака", аэропорт "Неаполь", аэропорт имени Бен-Гуриона, аэропорт "Тиват", аэропорт Тираны имени матери Терезы. Кроме того, напоминаем, что туристы, которые приобрели пакетные туры, также могут зарегистрироваться онлайн в таких аэропортах: аэропорт "Хургада" и аэропорт "Шарм-эш-Шейх", - говорится в сообщении.

SkyUp Airlines за первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу восстановила 50% докарантинной операционной деятельности.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Александр Куницкий