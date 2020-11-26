От Украины соглашение подписал посол в Великобритании Вадим Пристайко.

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с государством в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины.

Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в Twitter.

В частности, посол заявил о дипломатической победе с рекордной скоростью, поскольку только в сентябре 2019 года Украина установила дипломатические отношения с островным государством Сент-Винсент и Гренадины.

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"И сегодня с верховным комиссаром Сент-Винсент и Гренадины в Великобритании, господином Ценио Льюисом мы начали безвизовый режим. Шаг за шагом, и все государства Содружества станут безвизовыми для украинцев. Смотрю на вас, Австралия, Канада и Соединенное Королевство", - подчеркнул Пристайко.

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Автор: Виталий Саенко