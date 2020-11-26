Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с государством в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины.
Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в Twitter.
В частности, посол заявил о дипломатической победе с рекордной скоростью, поскольку только в сентябре 2019 года Украина установила дипломатические отношения с островным государством Сент-Винсент и Гренадины.
Читайте такжеУкраина подписала соглашение о безвизе с экзотической островной страной
"И сегодня с верховным комиссаром Сент-Винсент и Гренадины в Великобритании, господином Ценио Льюисом мы начали безвизовый режим. Шаг за шагом, и все государства Содружества станут безвизовыми для украинцев. Смотрю на вас, Австралия, Канада и Соединенное Королевство", - подчеркнул Пристайко.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленский хочет отменить визы для Китая и других стран для развития туризма
- Три года безвиза: пограничники раскрыли статистику поездок украинцев в ЕС
- Зеленский и Трюдо обсудили упрощение визового режима между Канадой и Украиной
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.