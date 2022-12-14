Аналитическая компания Euromonitor обнародовала сотню городов мира, которые пользовались наибольшей популярностью среди туристов в 2022 году.
Как пишет CNN, в этом году лидирующие позиции достались Европе – в рейтинг вошли 40 европейских городов, а Италия (шесть городов), Испания (пять городов) и Греция (четыре города) стали лидерами в Западной Европе.
В то же время возглавила топ-100 второй год подряд столица Франции – Париж, а в топ-10 в целом вошли восемь городов Европы. Это аналитики связывают, в первую очередь, с доступностью поездок внутри Европы, ослабление Covid-ограничений и восстановление международных поездок.
При составлении рейтинга учитывались шесть критериев: политика в сфере туризма, устойчивое развитие, инфраструктура, здоровье, безопасность и экономические показатели.
Топ-10 городов мира в 2022 году
1. Париж
2. Дубай
3. Амстердам
4. Мадрид
5. Рим
6. Лондон
7. Мюнхен
8. Берлин
9. Барселона
10. Нью-Йорк
В то же время, азиатский регион показал смешанные результаты на региональном уровне из-за ограничений на поездки, связанных с коронавирусом. В докоронавирусные времена в верхней части списка преобладали азиатские направления, а лидировали Гонконг и Бангкок.
Тем не менее, как сообщает Euromonitor, "Азия – это регион, за которым стоит следить в 2023 году, поскольку возвращение международных поездок, как въездных, так и выездных, наверняка встряхнет рейтинги".