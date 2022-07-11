Украинская столица Киев занял 407 место из 510 в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира.
Соответствующий рейтинг опубликовала компания NUMBEO.
Всего в рейтинг вошли пять укринских городов:
- Киев (407 место)
- Одесса (442 место)
- Днепр (445 место)
- Харьков (459 место)
- Львов (460 место)
При составлении рейтинга эксперты учитывали цены на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты и транспорт, средний чек в кафе и ресторанах и покупательную способность жителей.
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Топ-10 самых дорогих для жизни городов мира выглядит следуюшим образом:
- Гамильтон (Бермуды)
- Базель (Швейцария)
- Цюрих (Швейцария)
- Цуг (Швейцария)
- Лозанна (Швейцария)
- Берн (Швейцария)
- Женева (Швейцария)
- Гонолулу (США)
- Санта-Барбара (США)
- Нью-Йорк (США)
Как сообщал УНИАН, из-за российской войны инфляция в Украине в июне 2022 год превысила 20%.