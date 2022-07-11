Самым дорогим городом мира стал Гамильтон на Бермудах.

Украинская столица Киев занял 407 место из 510 в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира.

Соответствующий рейтинг опубликовала компания NUMBEO.

Всего в рейтинг вошли пять укринских городов:

Киев (407 место)

Одесса (442 место)

Днепр (445 место)

Харьков (459 место)

Львов (460 место)

При составлении рейтинга эксперты учитывали цены на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты и транспорт, средний чек в кафе и ресторанах и покупательную способность жителей.

Топ-10 самых дорогих для жизни городов мира выглядит следуюшим образом:

Гамильтон (Бермуды)

Базель (Швейцария)

Цюрих (Швейцария)

Цуг (Швейцария)

Лозанна (Швейцария)

Берн (Швейцария)

Женева (Швейцария)

Гонолулу (США)

Санта-Барбара (США)

Нью-Йорк (США)

Как сообщал УНИАН, из-за российской войны инфляция в Украине в июне 2022 год превысила 20%.