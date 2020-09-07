С начала года "Борисполь" обслужил 3,5 миллиона пассажиров.

Международный аэропорт "Борисполь" за 8 месяцев 2020 года обслужил 3,5 млн пассажиров - это на 65% меньше аналогичного периода 2019 года (9,9 млн человек).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные администрации авиапредприятия.

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Отмечается, что среди обслуженных пассажиров 2,3 млн - пассажиры регулярных рейсов (-69% к аналогичному периоду прошлого года), 1,1 млн - нерегулярных (-50%).

При этом, количество трансферных пассажиров уменьшилось на 82,6% - до 402 746 (годом ранее этот показатель составлял 2,3 млн). Доля трансфера в общем пассажиропотоке снизилась с 23% до 11,5%.

В то же время в августе пассажиропоток составил 656 тысяч пассажиров (-60%).

"Борисполь"

"Борисполь" - международный аэропорт, большая часть расположена в с. Гора Бориспольского района, где официально зарегистрировано его место расположения, меньшая - на территории города Борисполь (Киевская обл.). Является государственным предприятием, которое обеспечивает 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Пассажиропоток до коронавируса

По итогам 2019 года Международный аэропорт "Борисполь" занял первое место в рейтинге ACI Europe. Рекордная динамика роста пассажиропотока в 21,1% обеспечила топ-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 миллионов пассажиров.

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Автор: УНИАН