"Борисполь" стал первым в международном рейтинге по росту пассажиропотока в 2019 году

Пассажиропоток аэропорта «Борисполь» в 2019 году вырос более чем на 21%.

Международный аэропорт «Борисполь» (Киевская обл.) занял первое место в рейтинге Международного совета аэропортов ACI Europe за 2019 год.

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Об этом сообщается на официальной странице аэропорта «Борисполь» в социальной сети Facebook.

«По итогам 2019 года Международный аэропорт «Борисполь» занял первое место в рейтинге ACI Europe. Рекордная динамика роста пассажиропотока в 21,1% обеспечила нам топ-позицию среди крупных аэропортов с пассажиропотоком 10-25 миллионов пассажиров», - говорится в сообщении.

На втором месте в данном рейтинге оказался миланский аэропорт «Мальпенса» с приростом пассажиропотока в 16,6%, на третьем - московский аэропорт «Внуково» с 11,7% прироста.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» в 2019 году уплатил в пользу государства 2,05 млрд грн налогов вместо запланированных финансовым планом выплат в размере 876 млн грн.

Справка УНИАН. «Борисполь» - международный аэропорт, большая часть расположена в с. Гора Бориспольского района, где официально зарегистрировано его место расположения, меньшая - на территории города Борисполь (Киевская обл.).

Является государственным предприятием, что обеспечивает 68% всех авиаперевозок в Украине.

Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании «Международные авиалинии Украины».