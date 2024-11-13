Пассажиров призвали отказаться от ухода за кожей во время авиаперелетов.

Многие пассажиры, сами того не подозреваю, совершают ряд опасных ошибок при авиаперелетов. Нередко на это их вдозновляют ролики из соцсетей.

Так, в последнее время среди блогеров в TikTok стал набирать популярность тренд по уходу за кожей лица прямо во время авиаперелета. Чтобы выглядеть свежими и красивыми по прибытию на место отдыха, во время долгого рейса путешественники устраивают себе бьюти-сеанс – стирают макияж, мажутся кремами и наносят новый слой декоративной косметики.

Однако дерматолог Белла фон Нессельроде на своей странице в Instagram призвала туристов воздержаться от этой практики.

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"Подумайте об этом в следующий раз, когда будете лететь на дальние расстояния: подголовники сидений часто подвергаются воздействию пота, жира и грязи от предыдущих пассажиров, что способствует скоплению бактерий, которые могут закупорить поры и вызвать прыщи. Ванные комнаты, которые используются сотнями людей, также могут быть местом обитания бактерий, что делает их неидеальной средой для очищения кожи", – поясняет Белла.

Вместо этого она советует туристам делать все необходимые процедуры по уходу за лицом ежедневно перед авиаперелетом, а перед выездом в аэропорт рекомендует нанести на лицо обильный слой увлажняющего и солцезащитного кремов, желательно без макияжа.

В то же время, если после взлета у вас опухшее лицо и уставшие глаза, Белла советует сделать простое упражнение йоги для лица.

"Откиньте голову назад, посмотрите в потолок и "поцелуйте небо" восемь раз. Повторение этого комплекса три раза поможет осушить лицо и восстановить его форму после долгого сидения", – делится опытом дерматолог.

Уже после посадки, как только вы окажетесь в чистой среде, Белла советует очистить лицо лосьеном и нанести на лицо увлажняющий крем.

Кроме того, по ее словам, отправляясь в полет туристам всегда стоит брать с собой антибактериальные салфетки для очистки подголовника сиденья, подноса и телефонов, так как они являются огромными источниками бактерий, которые могут попасть на кожу во время полета.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов также предупредили об опасности поплярного лайфхака из TikTok, якобы помагающего уснуть.

Кроме того, пассажиров призвали воздержаться от на первый взгляд невинного тренда под названием raw dogging.

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