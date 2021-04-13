Международные эксперты недеются, что всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещения граждан между странами снова станут обычным явлением.

Украина поднялась в рейтинге паспортов мира на шесть позиций и занимает 35-е место с возможностью путешествовать без визы или визой по прибытии в 136 стран мира.

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Об этом свидетельствуют опубликованные 13 апреля 2021 года данные Индекса паспортов на II квартал от компании Henley & Partners.

В частности, в период с января по март 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.

Впрочем, из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса во многих странах, реальные возможности путешествовать для украинцев сильно ограничены.

При этом японский паспорт по-прежнему занимает первое место в рейтинге - гражданам этой страны открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).

Отмечается также, что несмотря на то, что после вспышки Covid-19 в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали выдающиеся результаты за последнее десятилетие. Так, во втором квартале 2021 года Китай поднялся сразу на 22 позиции - с 90-го места с возможностью путешествовать по сорока странам мира до 68-го места и доступом к 77 странам мира. Еще одна страна, показавшая самые впечатляющие результаты с 2011 года – ОАЭ – переместились с 65-го на 15-е место. ОАЭ ведут активные дипломатические переговоры со странами по всему миру. С паспортом ОАЭ можно путешествовать по 174 направлениям без визы или с визой по прибытии.

При этом международные эксперты надеются, что всеобщая вакцинация в ряде стран дает надежду на то, что перемещения граждан между странами снова станут обычным явлением.

«Хотя никто не ожидает возвращения к допандемическому уровню мобильности в ближайшее время, но сейчас перспективы кажутся более реальными, чем еще несколько месяцев назад. Индекс Henley & Partners является напоминанием о том, что восстановление и развитие многих экономик зависит в том числе от свободы передвижения в мире, и что силу паспорта никогда не следует воспринимать как должное», - отметил председатель совета директоров Henley & Partners и автор Индекса Крис Келин.

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Автор: Марина Григоренко