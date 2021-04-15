При этом должны использоваться лучшие европейские практики.

Министерство культуры и информационной политики должно представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, он совместно с Министерством культуры, Министерством финансов и Министерством развития экономики обсудил пути поддержки культуры и туризма в Украине.

"Как один из возможных пилотных проектов была предложена модель целевой поддержки соответствующих учреждений и направлений. В частности, важным аспектом программы должно стать поощрение молодых людей к потреблению украинской культурной продукции и путешествиям по Украине, когда это позволит эпидемическая ситуация. Министерство культуры должно представить план пилотных проектов с использованием лучших европейских практик", - написал он.

Развитие туризма в Украине

Ранее президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что украинские креативные индустрии генерируют 30% всего экспорта услуг Украины, а также 3,9% всей произведенной валовой добавленной стоимости страны.

В марте министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в Кабмине будет создан Совет по развитию креативной экономики.

В феврале Кабинет министров утвердил план мероприятий по поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма.

Справка УНИАН. Креативные индустрии Украины включают визуальное искусство, сценическое искусство, издательскую деятельность, дизайн, моду, IT, аудиовизуальное искусство, архитектуру, рекламу, библиотеки, архивы и музеи, народные художественные промыслы.

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Автор: Дмитрий Шварц