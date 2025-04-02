В Италии есть еще немало место, свободных от толп туристов.

У многих любителей путешествий отдых в Италии ассоциируется с толпами туристов на улицах – не зря же сразу четыре города в этой стране вошли в десятку самых загруженных в Европе.

Однако Италия – страна довольно большая, а потому, если немножко отступить с проторенных дорожек, можно обранужить множество скрытых жемчужин, готовых подарить вам незабываемый отдых.

Эксперты издания о путешествиях Travel Off Path назвали пять секретных островов Италии, впечатляющих туристов приятными ценами и аутентичностью.

Видео дня

1. Прочида. Этот небольшой островок в Неаполитанском заливе, недалеко от забитого туристами Капри, известен благодаря своей живописной гавани с разноцветными домиками и спокойной атмосферой традиционной рыбацкой деревни. Здесь можно часами бродить пешком, исследуя множество достопримечательностей – от похожей на замок средневековой тюрьмы Палаццо Д'Авалос, расположенной на вершине прибрежной скалы, до секретных бухт Кьяйолелла. Тем временем, ужин в местном ресторане, состоящий из пасты с морепродуктами и местного красного вина, обойдется примерно в 15 долларов, а цены на приличное жилье стартуют от 50 долларов за ночь.

2. Липари. Часто упускаемый из виду остров, расположенный у северо-восточного побережья Сицилии, характеризуется вулканическим рельефом с суровыми вершинами, пересекающими компактный массив суши, омываемый бирюзовыми водами. Однако в то время как Сицилия является одним из самых оживленных летних направлений в Европе, Липари продолжает существовать в своем собственном микрокосме спокойствия, принимая всего десятки тысяч гостей в год. При этом цены на номера здесь стартуют от 47 долларов, еда также недорогая.

3. Эльба. Эта довольно крупная островная часть Тосканского архипелага исторически известна тем, что служила местом ссылки Наполеона Бонапарта между 1814 и 1815 годами. Но также у острова довольно богатая история, включающая периоды этрусского и римского правления, а его оживленная столица Портоферрайо по-прежнему защищена средневековыми укреплениями и усеяна прекрасно украшенными церквями в стиле барокко. При этом здесь вполне реально купить пиццу "Маргарита" всего за 10 долларов и коктейль "Апероль сприц" примерно за 4 доллара, а цены на размещение в апартаментах стартует от 43 долларов.

4. Понца. Эта отдаленная территория в центре Тирренского моря, куда можно добраться только на лодке с материковой части Италии, в том числе из Неаполя, пленила многих любопытных посетителей своей природной красотой, с впечатляющей береговой линией, голубыми гротами и уникальными геологическими образованиями. Тем временем, блюдо из морепродуктов в местном ресторане обойдется вам в 18-21 долларов, а остановиться на ночь в гостевом доме недалеко от центра одноименного города Понца можна всего 69 долларов.

5. Пантеллерия. Этот остров, расположенный ближе к Тунису, чем к Италии, пользуется большой популярностью у самих итальянцев из-за своей удаленности и самобытности: он полон природных достопримечательностей вулканического происхождения, а некоторые из его виноделен датируются веками. Что касается цен, то заказ основного блюда и бокала вина в ресторане в центре города в среднем обойдется в 21-22 доллара, а пляжные отели могут стоить всего 56 долларов при бронировании вне сезона.

Как сообщал УНИАН, ранее бывалый турист поделился секретами комфортных путешествий на поездах по Италии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.