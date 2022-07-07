Путешествовать и передвигаться по стране на данный момент не запрещено, но есть определенные правила.

В Государственном агентстве развития туризма (ДАРТ) рассказали о разрешениях и ограничениях, которые действуют во время военного положения в центральных и западных регионах Украины, обязательных к исполнению во время туристических путешествий во время войны.

Об этом говорится на сайте ДАРТ.

Как отмечают в ведомстве, путешествовать и передвигаться по стране не запрещено. Впрочем, стоит помнить, что в каждой области за безопасность отвечают прежде всего военная администрация, а также местные власти, ГСЧС, полиция и военные. Именно к ним стоит обращаться, чтобы уточнить, безопасно ли ехать в тот или иной регион, какие локации можно посещать, а какие запрещено.

Кроме того, собираясь в путешествие, стоит узнать о наличии укрытий по маршруту вашего путешествия. Туроператорам и экскурсоводам тоже необходимо формировать маршруты с учетом расположения бомбоубежищ, потому что это ответственность за человеческие жизни.

"Хотим подчеркнуть, если вы планируете отпуск или хотите посетить туристические локации, перед визитом нужно уточнить график работы объекта. Также просим при планировании туристических путешествий учитывать то, что с целью поддержания правопорядка на территории областей действует комендантский час. Как правило, он длится с 23:00 текущих суток до 05:00 следующих суток", – отмечают в ДАРТ.

Что запрещено:

Сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов – запрещены по всей Украине.

В условиях военного положения запрещено проводить массовые мероприятия (фестивали, концерты и др).

Недоступными также являются туристические точки, приближенные к границам с Беларусью и Россией.

Ограничения действуют в отношении посещения некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в различных областях.

Отдых на востоке Украины, в частности в прифронтовых зонах, является опасным из-за активных боевых действий.

В целом стоит воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией.

Что разрешено и какие ограничения действуют в регионах в период военного положения:

Относительно безопасными являются центральные и западные регионы Украины. Впрочем, даже на этих территориях действуют определенные ограничения, которые могут отличаться в разных областях.

В Киеве и Киевской области запрещено посещать леса и зеленые зоны за пределами жилых массивов.

и запрещено посещать леса и зеленые зоны за пределами жилых массивов. На Черкасщине можно отдыхать возле водоемов, но только тех, которые определила ВА. Официально в городе Черкассы действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. А вот посещение лесов категорически запрещено.

можно отдыхать возле водоемов, но только тех, которые определила ВА. Официально в городе Черкассы действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. А вот посещение лесов категорически запрещено. На Полтавщине запрещено посещать леса. Разрешено купаться, но безо всяких плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований.

запрещено посещать леса. Разрешено купаться, но безо всяких плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований. На Волыни полностью запрещено посещать леса, поскольку область граничит с белорусской границей.

полностью запрещено посещать леса, поскольку область граничит с белорусской границей. На Львовщине можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключениями являются лишь случаи, когда по лесному массиву пролегает транзитный путь или человек едет на велосипеде. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. Что касается водоемов, то на Львовщине разрешены сплавы на байдарках и катамаранах. Купаться и загорать разрешено только на тех пляжах, которые проверены и рекомендованы ГСЧС.

можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключениями являются лишь случаи, когда по лесному массиву пролегает транзитный путь или человек едет на велосипеде. Разжигать костер можно только в отведенных для этого местах. Что касается водоемов, то на Львовщине разрешены сплавы на байдарках и катамаранах. Купаться и загорать разрешено только на тех пляжах, которые проверены и рекомендованы ГСЧС. На Закарпатье можно ходить в леса, но некоторые маршруты для посещения закрыты. В частности, речь идет о части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника, которые граничат с границами других государств. Запрещена такая туристическая аттракция, как полеты на одномоторных самолетах.

можно ходить в леса, но некоторые маршруты для посещения закрыты. В частности, речь идет о части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника, которые граничат с границами других государств. Запрещена такая туристическая аттракция, как полеты на одномоторных самолетах. В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель, запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах, баггах и мотоциклах.

разрешено посещать горы и леса. На территории курорта Буковель, запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах, баггах и мотоциклах. На Тернопольщине также разрешено посещать леса, но запрещено разжигать костры. Все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Осуществляется туристическая деятельность на водоемах области, при организации массовых мероприятий необходимо получение разрешения областной военной администрации. Запрета на посещение лесов нет.

также разрешено посещать леса, но запрещено разжигать костры. Все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с утвержденными графиками. Осуществляется туристическая деятельность на водоемах области, при организации массовых мероприятий необходимо получение разрешения областной военной администрации. Запрета на посещение лесов нет. Все туристические объекты Винничины работают в обычном режиме и в соответствии со своими графиками. Разрешена туристическая деятельность на водоемах кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне. Посещение лесов запрещено.

работают в обычном режиме и в соответствии со своими графиками. Разрешена туристическая деятельность на водоемах кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в приграничной зоне. Посещение лесов запрещено. В Ривненской области военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, одна не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных общин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

области военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, одна не на всей территории. Запрещено посещать северные части шести территориальных общин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской. На территории Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах, кроме территорий, которые находятся в 20-ти километрах от линии государственной границы Украины с Республикой Беларусь и местностей, которые были временно оккупированы. Также запрещено посещение заповедников области. Закрытые водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры, остальные готовы принимать отдыхающих. Среди учреждений культуры области работают исключительно те, которые имеют обустроенные укрытия. Другие организуют онлайн или выездные мероприятия.

Как ранее сообщал УНИАН, несмотря на войну, многие жители Украины уже строят планы на летний отдых в 2022 году.