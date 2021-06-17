По данным аналитиков Киевской школы экономики, согласно критериям Евросоюза Украина сейчас находится на грани "зеленой" и "оранжевой" зон.

Наличие возможности обнаруживать более распространенные штаммы коронавируса и темпы вакцинации населения от COVID-19 способны стать помехой включение Украины в перечень стран "зеленой" зоны, граждане которых могут свободно путешествовать по странам Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко сообщил во время онлайн-презентации результатов анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания COVID-19.

"Повлияют ли изменения, которые ЕС недавно принял о зонировании стран, на то, откроются ли в ближайшее время границы и для Украины? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, что изменилось по "зеленой" зоне, где нет ограничений на свободное передвижение, в частности для путешествий", - сказал он.

По словам эксперта, после изменений, принятых 14 июня, "зеленая" зона ЕС определяется "немного сложнее и жестче", чем раньше.

"Сейчас требование такое, что если уровень заболеваемости меньше 75 на 100 тысяч населения, то необходимо, чтобы коэффициент обнаружения был 1%, а не 4%, как было до этого, если заболеваемость - менее 50 на 100 тысяч населения, то коэффициент обнаружения может быть на уровне 4%", - отметил он.

Ганиченко отметил, что в Украине сейчас коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 3%, а уровень заболеваемости - 50,4 на 100 тысяч населения.

"Мы можем говорить, что Украина находится на грани "зеленой" и "оранжевой" зон, если говорить об определении ЕС", - подчеркнул он.

"Однако кроме этих двух показателей - уровня заболеваемости и коэффициента выявления новых случаев - есть уровень тестирования. В Украине он намного выше, чем предельная граница в 300, которую устанавливает ЕС", - добавил эксперт.

Читайте такжеВ ЕС отменили некоторые ограничения на путешествия для владельцев "COVID-паспортов"В то же время, как отметил Ганиченко, существуют еще два показателя, которые являются критическими для определения того, открывает ли ЕС границы для граждан тех или иных третьих стран.

"Это наличие более распространенных вариантов вируса, возможность выявления этих вариантов вируса и темпы вакцинации", - уточнил он.

Эксперты Киевской школы экономики убеждены, что эти два фактора могут стать препятствием для внесения Украины в список стран, граждане которых могут свободно путешествовать по странам Европы.

Украина в "зеленой зоне"?

14 июня на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация в Украине начала отвечать критериям Евросоюза по "зеленой" зоне.

Справка УНИАН. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний разделяет страны на цветные "зоны риска" по эпидситуации.

Критериями отнесения к той или иной зоне являются количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней, количество сделанных тестов и процент положительных тестов за последнюю неделю. Эти показатели должны служить ориентиром для правительств стран в решениях относительно ограничений на пересечение границ.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Константин Гончаров