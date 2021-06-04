В новом выпуске телеведущий покажет уникальный подземный spa-отель, весь процесс добычи соли и расскажет, в чем заключается секрет Лемурийского озера.

6 июня в 10.50 на "1+1" выйдет новый выпуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", который отправился в Донецкую область, где ему удалось спуститься на дно океана без аквалангов и гидрокостюмов.

Там, где расположен город Соледар, 250 млн лет назад было озеро. Теперь здесь хранится настоящее сокровище - соль, которую в народе называют «белым золотом». Команда "Мандруй Україною" присоединилась к бригаде шахтеров и опустилась на глубину около 300 метров, практически высоту 70-этажного небоскреба.

"Спуститься сюда - это лишь полдела. Здесь 200 километров солевых тоннелей. Поэтому нужно передвигаться еще и на специальном автомобиле. Когда-то в этих местах плавали доисторические рыбы-монстры, а сегодня это солевые шахты. Масштабы туннелей впечатляют. Здесь запросто бы поместился метрополитен Гонконга или Мехико», - поделился ведущий.

Зрители своими глазами смогут увидеть, как добывают пищевую соль, которая потом появятся на наших столах. Соль из этого предприятия используют не только в пищу, но и для элитных косметических процедур, например, комнат в элитных spa-салонах. Эти залежи соли образовались тогда, когда еще не было никакой промышленности, это означает, что они на 100% экологически чистые.

Кроме того, в Донецкой области есть соляной город, аналогов которому нет в мире. На поверхности он выглядит как заброшенная шахта, но самое интересное расположено под землей. На глубине расположен настоящий музей. Рукотворные статуи в соляных стенах от местных мастеров, а также древние исторические артефакты, которым больше века.

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Но самое удивительное - это подземный храм, в котором произошло настоящее чудо. Здесь проявились нерукотворные икона и распятие, которые создала природа у алтаря. В этот уникальный храм шахтеры ходили молиться до и после рабочей смены.

Этот подземный город 132 года назад посетил ученый и химик Дмитрий Менделеев, который предсказал, что через годы в этих местах будут оздоравливаться люди. И он был прав: сейчас здесь построен спелеосанаторий, где лечат множество заболеваний. Номера в нем построены из соляных камней. Дмитрий Комаров покажет, как выглядит такой соляной номер в отеле и расскажет все о целебных свойствах этого места.

Также Комаров покажет редкое место - розовые озера в Херсонской области. Они созданы искусственно и построены так, чтобы вода из Черного моря сама перетекала от одного озера к другому.

Кроме того, продемонстрирует телезрителям, как раньше добывали соль в этих местах и почему этот труд считался каторжным.

Главное место, которое исцеляет от болезней и дарит молодость, спрятанное недалеко от села Григоровка - это легендарное Лемурийское озеро. Удивительно, но именно это место является самым посещаемым в регионе. Сюда люди приезжают улучшить здоровье с помощью лечебной грязи и целебных свойств воды. Некоторые там просто живут в палатках у водоема.

Происхождение озера остается загадкой. Кто-то считает, что оно появилось благодаря авиакатастрофе, а кто-то уверен: озеро происходит от мифического континента Лимурия. Но сейчас известно точно, что из-за экологической ситуации огромное розовое озеро, фотографии которого размещены по всему интернету, уменьшилось до размера небольшого водоема. Но люди, которые хоть раз бывали здесь, ценят его и возвращаются ежегодно для поддержания здоровья. Команда проекта лично проверила на себе свойства этих лечебных вод.

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Автор: Ольга Робейко