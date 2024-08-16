Близлежащие поселения занесло пеплом.

Сильное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии в Италии.

Как сообщает The Warchers, новое извержение началось еще 14 августа в кратере Ворагин и в течение следующих нескольких часов переросла в сильное фонтанирование лавы.

В результате цветовой код авиации был повышен с оранжевого до красного.

Вместе с лавой вулкан выбросил и густой столб пепла, который затем выпал во многих населенных пунктах.

Как сообщается, фонтан лавы во время своего пика достиг высоты около 9,5 км над уровнем моря.

Вулкан Этна - что онем известно

Вулкан Этна - один из самых известных и активных вулканов в мире, расположенный на восточном побережье острова Сицилия в Италии. Он является самым высоким активным вулканом в Европе и занимает площадь более 1 190 квадратных километров.

Самое раннее зарегистрированное извержение датируется 1500 годом до н.э. Вулкан продолжает извергаться до сегодняшнего дня, нередко вызывая локальные землетрясения и выбросы лавы. Одно из крупнейших извержений произошло в 1669 году, когда лава достигла города Катания.

В 2013 году Этна была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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