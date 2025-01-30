После сообщений в соцсетях о снегопадах сотни туристических автобусов наводнили итальянский курорт Роккаразо.

Пока некоторые европейские горнолыжные курорты закрываются навсегда из-за отсутствия снега, другие потерпают от нашествия туристов.

Так произошло с популярным горнолыжным курортом Роккаразо в итальянском регионе Абруццо в минувшее воскресенье после того, как вирусные сообщения инфлюенсеров в социальных сетях о сильных снегопадах побудили туристические компании в прибрежном городе Неаполь организовать дешевые туристические автобусы для скучающих жителей, чтобы они могли насладиться прогулкой в ​​горах, пишет CNN Travel.

Как итог, 220 туристических автобусов отправились в двухчасовую поездку на 130 километров параллельно с автомобилями, полными любопытных посетителей, заблокировав узкие дороги курорта и разозлив 1500 местных жителей.

Видео дня

Туристические группы, заплатившие за поездку 20 долларов, включая сэндвич, обвинили в том, что они устроили хаос на склонах, игнорируя горнолыжный этикет или съезжая на импровизированных санях, сделанных из подручных материалов.

Также посетителей обвинили в разжигании барбекю для обогрева или приготовления еды и в том, что они оставляли мусор, пишет издание.

Воскресные события побудили муниципалитеты вокруг Роккаразо ввести меры по сдерживанию толпы, включая ограничение доступа туристических автобусов в этот район.

Тем временем, местные СМИ возлагают ответственность за создание хаоса на популярную блогершу из Неаполя Риту Де Крешенцо, которая в последние недели опубликовала серию видеороликов в TikTok и других соцсетях, приглашая людей насладиться снегом. Пользуясь популярностью ее постов, несколько бюджетных туристических компаний начали предлагать дешевые туры, некоторые даже цитировали ее.

Сама Де Крезенцо заявила, что это не ее вина, что автобусы перекрыли дороги.

"Я сделала такую ​​прекрасную рекламу для Роккаразо, где я была в понедельник и вторник, и толпа сошла с ума, потому что я выложила замечательные видео", – заявила она в посте в Instagram.

Тем временем, мэр Роккаразо Франческо ди Донато в комментарии CNN заявил, что несанкционированные туристические автобусы были "настоящим нападением" на этот район, что сделало ситуацию "адской" для многих, особенно для тех, у кого есть дома около курорта или у кого есть сезонные абонементы.

По его словам, в обычные двухдневные зимние выходные в этом районе бывает около 20 тысяч лыжников и еще 15 тысяч тех, кто катается на санках и занимается треккингом. 10 тысяч дополнительных туристов в воскресенье создали угрозу безопасности для всего района.

Обеспокоенный сообщениями туристических организаций о том, что на это воскресенье, 2 февраля, было забронировано вдвое больше однодневных туров, он призвал префектуру региональной столицы Л'Акуила обеспечить надлежащую работу дорожной полиции и сил безопасности, поскольку самостоятельно Роккаразо не в состоянии сдержать натиск тех, кто приезжает только по воскресеньям.

Некоторые из однодневных туристов отреагировали в социальных сетях, обвинив местных жителей в дискриминации, потому что они из Неаполя, тогда как мэр Роккаразо возразил, что их город рад видеть больше туристов, но они должны вести себя цивилизованно и уважать других.

Как сообщал УНИАН, ранее сервис по туристическому бронированию Omio представил рейтинг лучших горнолыжных курортов мира в сезоне 2024-2025.

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