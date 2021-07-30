В уборке медуз коммунальщикам помогают местные жители.

В курортной Кирилловке, страдающей от нашествия медуз, убирают их с центрального пляжа с помощью трактора местных коммунальщиков.

Соответствующие фото и видео обнародованы на сайте Кирилловского поселкового совета.

Чиновники рассказывают, что ежедневно с 5:00 до 6:00 сотрудники КП "Развитие курортной зоны" выезжают на уборку мертвых медуз. Директор предприятия Александр Жеребец говорит, что каждое утро вывозили 1-1,5 полных прицепа.

Отмечается, что неравнодушные местные жители помогают в уборке медуз.

"Руководства КП "Развитие курортной зоны" и Кирилловского поселкового совета искренне благодарны таким добровольцам и призывают других неравнодушных жителей Кирилловки присоединяться и помогать коммунальщикам в расчистке пляжей от медуз", - говорится в сообщении.

В июле на пляжах Азовского моря наблюдалось настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах Арабатской стрелки и Запорожской области жаловались, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост количества медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор - постепенное сближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.

На днях в соцсетях сообщили об исчезновении тысяч медуз в курортной Кирилловке.

Автор: Юрий Годован