Привитым против COVID-19 украинцам во время посещения Польши теперь не нужно находиться на карантине.

Польша с 9 сентября 2021 года открыла границы для украинских туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"Очень хорошая новость, которую все ожидали. С 9 сентября граждан Украины добавили к категории лиц, которым разрешен въезд на территорию Республики Польша, в том числе с целью туризма", – сказал Кулеба.

Как говорится в обновленной информации интерактивной карты мира на сайте "Советы путешественникам от консульской службы МИД Украины", в общих правилах прибытия в Польшу из-за рубежа определено, что срок 10-дневного карантина будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на SARS-Cov 2, сделанного не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши.

Читайте такжеПольша изменила требования для лиц, прилетающих в страну"Завершением карантина считается наличие в телеинформационного системе, внесенной диагностической лабораторией записи об отрицательном результате теста", – говорится в сообщении.

Кроме того, это касается также детей, пересекающих внешнюю границу ЕС на въезд в Польшу.

В то же время от обязанности пребывания на карантине после пересечения внешней границ ЕС освобождены лица:

привитые против COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС, – Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);

лица, переболевшие COVID-19 (при наличии документального подтверждения);

определенные в §3 положения Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с эпидемией (водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, инспекторы морской администрации, учащиеся + лица, сопровождающие их, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты, дипломаты, медики, работники на сельскохозяйственных предприятиях, спортсмены + тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, которые въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях, лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена ЕС + члены их семей, въезжающие в Польшу с целью транзита через ее территорию).

Напомним, Польша, которая до карантина была одним из самых популярных европейских направлений среди украинских туристов, не впускала путешественников из Украины с туристической целью практически с самого начала пандемии коронавируса. До недавнего времени страну могли посещать лишь отдельные категории граждан Украины, имеющие на это веские основания.

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Авторы: Марина Григоренко, Виталий Саенко