У отмеченного места больше 500 отзывов, а средняя оценка - 4,9 звезды

Золотистый ретривер на балконе в польском Гданьске стал одной из лучших достопримечательностей мира. Средняя оценка фото составила 4,9 звезды.

Об этом сообщает сайт Top Rated, который анализирует оценки мест в онлайн-картах.

Милый пес на балконе уже стал лучшей достопримечательностью Гданьска. Его отметили на Google-картах на углу улиц Политехнической и Героев Варшавского гетто.

Кроме того, он вошел в общий топ достопримечательностей мира. У отмеченного места больше 500 отзывов, а средняя оценка - 4,9 звезды. Псу уступает даже Лувр, Тадж-Махал и Статуя Свободы.

Читайте такжеНа Филиппинах пес-мотоциклист стал популярным тревел-блогером (видео)"Милого пса на балконе" отметили на онлайн-картах еще в июле 2019 года. Также у ретривера есть группа в Facebook, на которую подписались более 5 тысяч человек.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде 15-метровый позолоченный памятник собаке породы алабай.

На 9-метровый постамент установили 6-метровую статую собаки. На постаменте по кругу вмонтирован экран, на котором демонстрируют различные видео с участием алабая.

Автор: Анастасия Горбачева