В Польше с 17 июля вводятся дополнительные условия для путешественников, прибывающих в страну самолетами.
Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Польше в Twitter.
"Дополнительные требования для лиц, пересекающих границу авиатранспортом. С 17 июля 2021 года все граждане, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника в электронном виде", - говорится в сообщении.
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Перечень условий для прилета в Польшу
В карте путешественника необходимо указать:
- название страны, откуда началось путешествие;
- номер рейса;
- дату прибытия;
- имя и фамилию;
- документ, удостоверяющий личность;
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
- адреса всех мест, где намерены останавливаться в течение 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха);
- информацию, подтверждающую вакцинацию от COVID-19, факт выздоровления или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Все эти требования касаются лиц, прибывающих в Польшу самолетами.
Формуляр можно найти по ссылке.
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