Карту местонахождения путешественника в электронном виде надо заполнять до вылета в Польшу.

В Польше с 17 июля вводятся дополнительные условия для путешественников, прибывающих в страну самолетами.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Польше в Twitter.

"Дополнительные требования для лиц, пересекающих границу авиатранспортом. С 17 июля 2021 года все граждане, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника в электронном виде", - говорится в сообщении.

Перечень условий для прилета в Польшу

В карте путешественника необходимо указать:

название страны, откуда началось путешествие;

номер рейса;

дату прибытия;

имя и фамилию;

документ, удостоверяющий личность;

контактные данные (телефон, адрес электронной почты);

адреса всех мест, где намерены останавливаться в течение 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха);

информацию, подтверждающую вакцинацию от COVID-19, факт выздоровления или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Все эти требования касаются лиц, прибывающих в Польшу самолетами.

Формуляр можно найти по ссылке.

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Автор: Виталий Саенко