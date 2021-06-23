В стране растет количество инфицированных новыми штаммами коронавируса.

С полуночи 24 июня в Польше вступает в силу норма о 10-дневном карантине для тех, кто возвращается из стран за пределами Шенгенской зоны.

Такое решение принято из-за распространения в Европе новых штаммов коронавируса - "гамма", "дельта" и "бета", сообщает "Польское радио".

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска подчеркнул, что количество инфицированных новыми вариантами коронавируса растет.

"Ежедневно в реальном времени мы получаем информацию о новых мутациях, обнаруженных в Польше. В дополнение, если мы сравним количество новых случаев штамма "гамма", то во вторник их было 14, а в среду уже 17, а если говорим о мутации "дельта", то во вторник таких случаев было 90, а в среду уже 96, вариант "бета" - 36 и 38 соответственно. Как видим, количество этих новых штаммов в нашей стране увеличивается", - подчеркнул Краска.

"Индийский" штамм "дельта": что известно

Образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 ("дельта") - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года. Его полный геном опубликовали в международной базе GISAID 7 октября.

Читайте такжеИз России и Индии - по COVID-тесту: Украина усиливает контроль за въездом из-за штамма "дельта"Во второй половине апреля 2021-го "индийский" штамм "дельта" зафиксировали в России.

В июне 2021-го в Индии обнаружили мутировавший вариант B.1.617.2, известный как вариант AY.1 или "дельта плюс". Он отличается наличием в спаечном белке мутации, способной снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Сегодня, 23 июня, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "дельта".

В МИД посоветовали украинским гражданам воздержаться от посещения Индии, Великобритании, Португалии и Российской Федерации из-за значительного распространения в странах этого варианта коронавируса.

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Автор: Виталий Саенко