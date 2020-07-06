Спасатели напоминают, что даже опытным туристам в плохую погоду очень легко сбиться с намеченного маршрута.

Туристов просят воздержаться от походов в Карпаты из-за непогоды.

Соответствующее сообщение появилось на странице ГСЧС.

По прогнозам гидрометеоцентра во второй половине дня 6 июля с сохранением в течение суток 7 июля по Ивано-Франковской области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/сек. (НМЯ 1) 1 уровень опасности, желтый.

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Спасатели напоминают, что в период ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах.

«Тем, кто в конце концов решился в ночь на Ивана Купала на путешествие, следует помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и тому подобное, а также – от знания местности и ее естественных препятствий», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, на завтра, 7 июля, по всей территории страны, кроме Востока, объявлено штормовое предупреждение.

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