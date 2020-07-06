В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град
Почти по всей территории Украины ожидаются грозы, град и шквалы до 22 м/сек.
На завтра, 7 июля, по всей территории страны, кроме восточных областей, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на завтра: почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Внимание! Штормовое предупреждение 7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди", - говорится в сообщении.
Также, как сообщается, днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.
В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с.
Ранее УНИАН сообщал, когда в Украине похолодает.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+37°... +21°
- Донецк+38°... +19°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+37°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +16°
- Киев+30°... +19°
- Кропивницкий+34°... +20°
- Луганск+38°... +19°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +14°
- Николаев+36°... +21°
- Одесса+35°... +23°
- Полтава+35°... +20°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+34°... +22°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+28°... +16°
- Харьков+34°... +22°
- Херсон+38°... +22°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+30°... +18°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+22 °
Влажность:82 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:22 %
Восход:05:50
Закат20:38
Видимость:14 км
Фаза луны:
Лента новостей