В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

16:57, 6 июля 2020
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Почти по всей территории Украины ожидаются грозы, град и шквалы до 22 м/сек.

Завтра в Украине ожидаются ливни и грозы / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются ливни и грозы / фото УНИАН

На завтра, 7 июля, по всей территории страны, кроме восточных областей, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на завтра: почти по всей Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Внимание! Штормовое предупреждение 7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди", - говорится в сообщении.

Также, как сообщается, днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с.

Ранее УНИАН сообщал, когда в Украине похолодает.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение#погода на завтра
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