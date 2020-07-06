В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

Почти по всей территории Украины ожидаются грозы, град и шквалы до 22 м/сек.

Завтра в Украине ожидаются ливни и грозы / фото УНИАН

На завтра, 7 июля, по всей территории страны, кроме восточных областей, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Внимание! Штормовое предупреждение 7 июля в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди", - говорится в сообщении.

Также, как сообщается, днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с.

Ранее УНИАН сообщал, когда в Украине похолодает.